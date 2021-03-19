受质询如何看待台海危机可能 苏贞昌：用备战以止战

针对近期海内外媒体和专家关注中国大陆对台动武的可能，台湾行政院长苏贞昌3月19日在立法院接受质询时表示，他有注意到国际各种分析，并称“我们从不认为中国不会对台湾使用武力，因为中国从来不承诺，所以我们用备战以止战。”对于美国是把台湾当朋友还是棋子的提问，苏贞昌说，每个国家都以国家利益为第一，平时互相以利，战时则以自己国家为优先，“国家先自助才有人助”。

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据中央社报导，苏贞昌周五接受立法院施政总质询时，国民党籍立委吴斯怀、温玉霞向他询问了关于台海发生战争可能性的议题。吴斯怀指出，近来多位国际专家认为，台海是第三次世界大战的热点之一，但去年民调有7成民众认为两岸不会发生战争，对战争威胁的无知是国安问题。对此，苏贞昌回答说，“政府对国际专家的各种分析都非常注意，因为中国从未曾诺过、政府也从不认为，中国不会对台湾使用武力，所以会用备战以止战”。

吴斯怀表示，没有经济所有东西都是空的，若从经济战略的角度看美国印太战略与中国“一带一路”间的对抗，台湾是什么角色？他质疑称，“在印太战略层级，台湾被美国当作朋友或旗子？”

苏贞昌说，“每个国家都以自己的国家利益为第一，我们的国家也以我国的利益为第一，而没有安全就没有经济，没有经济也难以维护安全，在平时与战时也不同，平时国与国互利互惠，战时当然都以自己的国家最优先，所有的国家也只有自助才有人助。”

苏贞昌指出，美国与台湾享有相同价值，如果只期待别人的帮助，一点用都没有。他提出，“我们就是共同价值、共同利害，大家一起努力，不要以为人家会无条件支持你，也不要以为台湾是孤立的，因为全世界的利害是一起算的。”

发言中，苏贞昌还提到，美国总统拜登上任后，在他的国家战略里已发表遵守长期对台湾的承诺，美国相关的专家、官员也一直表示跟台湾是坚若磐石的关系。他说，日前的美日“2+2”会谈中，更肯认他们对台湾局势的重视。吴斯怀则追问，除军购以外，美国是否有给予台湾实质上的军事协助。对此，台湾国防部长邱国正回答说，“美国是台湾重要的交往对象，在国际情报与两岸资讯方面，都很重要，也没有停顿过。”

温玉霞问及，怎样看待台海情势，会走向和平或升高冲突，发生战争的机率有多少。苏贞昌说，“大家在国安会议上看地图分析各种情况，中国飞机的起飞资讯，与台湾飞机的应对情况清清楚楚，总统作为三军统帅，领导国家、保护国人安全，一分一秒片刻不停。”他补充说，“作为行政院长，带著行政团队，同样为了保护国家安全，大家尽心尽力。”

苏贞昌认为，台湾对台海的和平稳定尽心尽力，周边国家也都为维护区域和平努力，美国的学者官员认为发生战争的机率高反而是好事，若台湾认为自己是热点，美方却不认为、都没有准备，那才会糟糕。