李明哲被拘4周年 李妻呼吁保障通讯权、公布释放日期

台湾非政府组织工作者李明哲在中国大陆因“颠覆罪”被判刑5年，3月19日是其失去自由4周年。李明哲的妻子李净瑜当天与台湾民间团体呼吁，中国政府应保障李明哲的通讯权，并应对外公布释放日期。

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据中央社报导，国际特赦组织台湾分会秘书长邱伊翎、李明哲的妻子李净瑜、台湾人权促进会秘书长施逸翔、时代力量立委邱显智、无党籍立委林昶佐等人周五召开“李明哲被捕4周年记者会，诉求通讯权及释放日期”记者会，作出上述要求。

邱伊翎说，李明哲被关押在中国的时间长达4年，然而自去年新冠肺炎疫情以来，不仅李净瑜无法前往赤山监狱探望丈夫，李明哲也无法与外界联系。邱伊翎呼吁，中国政府应保障李明哲的通讯权，允许通信及拨打亲情电话，并保障其健康权，并希望大家能继续写信到赤山监狱，表达对李明哲的支持。

李明哲的妻子李净瑜在发言中感谢台湾人民4年来的陪伴及写信，并指但李明哲都收不到，疫情后李明哲的处境更与世隔绝。李净瑜说，能理解疫情下无法探监，但中国赶尽杀绝，连基本的通信、通电话都不允许，无法探监以来，她只收过一封信。

李净瑜说，“不能去探监我可以理解，但最少让李明哲跟我说说话，透过他的声音、频率、他告诉我一句‘我很好’，我也能知道他是不是真的好……”李净瑜还希望依据中国法律表达3点诉求，包括李明哲服刑超过1/2，已达假释门槛，另期望能与李明哲通电话，以及允许李明哲与外界正常通讯。

邱显智强调，依据《中华人民共和国监狱法》第47条和第48条的规定，服刑期间可与他人通信也可会见亲属；湖南赤山监狱的“亲情电话系统”早已开通运行，李明哲与外界通讯的权利，不应被违法剥夺。

台湾民间司法改革基金会倡议部副主任张驰表示，按照中国的法律，法院应把判决书交给当事人及当事人的近亲属，但这些都没有做到，违反正当法律程序。他提出，而且按照中国法律推算，李明哲应在明年4月14日左右服刑完毕。