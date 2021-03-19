香港民主派初选47人案 林卓廷、何桂蓝等5人放弃保释申请

47名香港民主派人士因参与去年“35+立法会初选”，被港警国安处控告“串谋颠覆国家政权罪”，相关保释申请覆核仍在进行当中，前立法会议员林卓廷等5人3月19日表示不作保释申请，需要继续还押，但他们仍有权向香港高等法院申请保释。

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47名民主派人士中，吴政亨、梁晃维、何桂蓝、林卓廷以及王百羽5人在遭国安法指定法官、总裁判官苏惠德拒绝保释后，8日再度行使申请覆核保释权利，其覆核申请19日在香港西九龙裁判法院同由苏惠德处理。五人在庭上一致撤回申请，需要继续还押，但他们仍有权向高等法院申请保释。

据立场新闻报导，聆讯定于当地时间周五早上9时30分进行，所有人进入内庭都需要先做安检。聆讯延迟到10时才开始，除了前记者何桂蓝，其余被告均无律师代表。何桂蓝代表律师先发言，并在庭上撤回何桂蓝的保释覆核申请。其余被告亦先后撤回保释覆核申请，其中前立法会议员林卓廷解释，“不好意思法官阁下，我需要时间准备覆核”。

除了吴政亨和林卓廷保留8日申保释覆核权利外，其余被告则放弃有关权利。吴政亨和林卓廷将于3月25日再到西九龙裁判法院提讯。五人都需要继续还押，但仍有权向高等法院申请保释。据现场记者介绍，五名被告步入被告栏应讯时，均望向公众席并点头示意。五人逐一离开时，都向公众席道别，其中何桂蓝做出拜拜手势，王百羽则举起双手，摆出《大只佬》姿态才步入羁留室。

据了解，此次是五人第二次提出保释覆核。他们自本月 4 日被拒绝保释后，便一直还押。上周五，五人首次行使 8 日覆核保释权利，当中吴政亨、梁晃维、王百羽被拒保释覆核申请，何桂蓝和林卓廷则在庭上撤回保释覆核申请。