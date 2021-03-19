香港民主派初選47人案 林卓廷、何桂藍等5人放棄保釋申請

47名香港民主派人士因參與去年“35+立法會初選”，被港警國安處控告“串謀顛覆國家政權罪”，相關保釋申請覆核仍在進行當中，前立法會議員林卓廷等5人3月19日表示不作保釋申請，需要繼續還押，但他們仍有權向香港高等法院申請保釋。

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47名民主派人士中，吳政亨、梁晃維、何桂藍、林卓廷以及王百羽5人在遭國安法指定法官、總裁判官蘇惠德拒絕保釋後，8日再度行使申請覆核保釋權利，其覆核申請19日在香港西九龍裁判法院同由蘇惠德處理。五人在庭上一致撤回申請，需要繼續還押，但他們仍有權向高等法院申請保釋。

據立場新聞報導，聆訊定於當地時間周五早上9時30分進行，所有人進入內庭都需要先做安檢。聆訊延遲到10時才開始，除了前記者何桂藍，其餘被告均無律師代表。何桂藍代表律師先發言，並在庭上撤回何桂藍的保釋覆核申請。其餘被告亦先後撤回保釋覆核申請，其中前立法會議員林卓廷解釋，“不好意思法官閣下，我需要時間準備覆核”。

除了吳政亨和林卓廷保留8日申保釋覆核權利外，其餘被告則放棄有關權利。吳政亨和林卓廷將於3月25日再到西九龍裁判法院提訊。五人都需要繼續還押，但仍有權向高等法院申請保釋。據現場記者介紹，五名被告步入被告欄應訊時，均望向公眾席並點頭示意。五人逐一離開時，都向公眾席道別，其中何桂藍做出拜拜手勢，王百羽則舉起雙手，擺出《大隻佬》姿態才步入羈留室。

據了解，此次是五人第二次提出保釋覆核。他們自本月 4 日被拒絕保釋後，便一直還押。上周五，五人首次行使 8 日覆核保釋權利，當中吳政亨、梁晃維、王百羽被拒保釋覆核申請，何桂藍和林卓廷則在庭上撤回保釋覆核申請。