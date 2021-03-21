回应阿拉斯加会晤 台外交部：中华民国是主权独立国家

自美国总统拜登上台后的美中首次高层官员会晤3月19日于阿拉斯加结束。会上，中方代表提出，“台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益，没有任何妥协退让余地”。台湾外交部21日通过新闻稿表示，“中华民国台湾是主权独立的民主国家，只有台湾人民有权决定台湾未来”。

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18日美中官员首场会晤开始前，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）在开场白中表示，美方将在此次会谈中讨论引发深切关注的中国的行为，“包括在新疆、香港和台湾的行为、对美国的网络攻击，对我们盟友的经济胁迫”。另据中方的新闻稿显示，中国代表则在会议期间向美方提出，“台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益，没有任何妥协退让余地。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止美台官方往来和军事联系，停止售台武器，不助台拓展所谓‘国际空间’，慎重妥善处理台湾问题，不向‘台独’势力发出任何错误信号，不要试图突破中方底线，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。“

根据特朗普政府去年解密的1982年里根总统在与中国发表《八一七联合公报》前涉及台湾的两个机密电报内容，一个是对八一七公报中关于对台军售内容的解释，另一个是关于给台湾的“六项保证”。里根政府给台湾的“六项保证”中包括，“美国不会在台北与北京之间担任斡旋角色；美国未同意修订《与台湾关系法》；美国未改变关于台湾主权的立场；美国不会对台施压，要求台湾与中华人民共和国进行谈判“等内容。

就此次阿拉斯加会晤上美中官员的相关讨论，台湾外交部周日发表新闻稿称，“美国务卿布林肯（Antony Blinken）、白宫国安顾问苏利文（Jake Sullivan）18日至19日在阿拉斯加，与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪及中国外长王毅会晤，双方在会中曾就以规则为基础的国际秩序、民主价值、新疆、香港及台湾等基本议题上有激烈交锋。”

中央社引述台外交部的新闻稿称，“已注意到中国官员在会谈中、会谈后出现台湾主权属于中国的误谬、扭曲说法，这些说法悖离事实，也违反台湾人民意志。”台外交部强调称，“中华民国台湾是一个主权独立的民主国家，主权属于台湾2350万人民，只有台湾人民有权决定台湾的未来。”

新闻稿指，“中华人民共和国从未统治台湾，而台湾也独自存在于国际社会，这就是两岸长久以来的事实和现状，无论中国政府如何扭曲对台主张，都无法改变这事实，台湾人民只会更坚定对主权和民主的坚持，也会继续和共享民主价值国家共同努力，维护并增进印太区域的和平、稳定与繁荣。”