回應阿拉斯加會晤 台外交部：中華民國是主權獨立國家

自美國總統拜登上台後的美中首次高層官員會晤3月19日於阿拉斯加結束。會上，中方代表提出，“台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益，沒有任何妥協退讓餘地”。台灣外交部21日通過新聞稿表示，“中華民國台灣是主權獨立的民主國家，只有台灣人民有權決定台灣未來”。

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18日美中官員首場會晤開始前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在開場白中表示，美方將在此次會談中討論引發深切關注的中國的行為，“包括在新疆、香港和台灣的行為、對美國的網絡攻擊，對我們盟友的經濟脅迫”。另據中方的新聞稿顯示，中國代表則在會議期間向美方提出，“台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益，沒有任何妥協退讓餘地。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方往來和軍事聯繫，停止售台武器，不助台拓展所謂‘國際空間’，慎重妥善處理台灣問題，不向‘台獨’勢力發出任何錯誤信號，不要試圖突破中方底線，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。“

根據特朗普政府去年解密的1982年裡根總統在與中國發表《八一七聯合公報》前涉及台灣的兩個機密電報內容，一個是對八一七公報中關於對台軍售內容的解釋，另一個是關於給台灣的“六項保證”。里根政府給台灣的“六項保證”中包括，“美國不會在台北與北京之間擔任斡旋角色；美國未同意修訂《與台灣關係法》；美國未改變關於台灣主權的立場；美國不會對台施壓，要求台灣與中華人民共和國進行談判“等內容。

就此次阿拉斯加會晤上美中官員的相關討論，台灣外交部周日發表新聞稿稱，“美國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）18日至19日在阿拉斯加，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國外長王毅會晤，雙方在會中曾就以規則為基礎的國際秩序、民主價值、新疆、香港及台灣等基本議題上有激烈交鋒。”

中央社引述台外交部的新聞稿稱，“已注意到中國官員在會談中、會談後出現台灣主權屬於中國的誤謬、扭曲說法，這些說法悖離事實，也違反台灣人民意志。”台外交部強調稱，“中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家，主權屬於台灣2350萬人民，只有台灣人民有權決定台灣的未來。”

新聞稿指，“中華人民共和國從未統治台灣，而台灣也獨自存在於國際社會，這就是兩岸長久以來的事實和現狀，無論中國政府如何扭曲對台主張，都無法改變這事實，台灣人民只會更堅定對主權和民主的堅持，也會繼續和共享民主價值國家共同努力，維護並增進印太區域的和平、穩定與繁榮。”