日美防长：台湾有事日美将紧密合作

据共同社等日本媒体透露，20日获悉，在日本防卫相岸信夫与美国国防部长奥斯汀16日举行的日美防长会谈中，双方对由于美中之间紧张加剧的台湾海峡可能发生不测事态表达了共同关切，并表示台湾有事时日美将紧密合作。

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日美两国政府3月16日在东京都内召开了外交和防务阁僚出席的安全保障磋商委员会（2+2）会议。美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀，日本外相茂木敏充、防卫相岸信夫出席安全保障磋商委员会（2+2）会议。会后发表了联合文件。

美日“2+2”会谈表达了对台海情势的关切，并在联合声明中强调“台湾海峡和平稳定的重要性。”

茂木敏充指出：“我们也确认了台湾海峡和平稳定的重要性。”岸信夫也提及相同的观点。

据说在两防长的会谈中，双方共同担心，在中美关系的紧张度不断升高的情况下，台湾海峡很可能发生突发事件，并表示在台湾海峡有事时，日美双方将紧密合作加以对应。

共同社指出：采取希望大陆与台湾通过对话和平解决两岸关系的日本，将台湾有事作为议题明确提出还属异例。

日美有关台湾问题的具体对策是今后的课题。中国在台湾海峡压倒性的军事力量的增强使日美两国抱有危机意识。

最近，日本防卫省智库“防卫研究所”汇总的有关去年日本周边安全环境考察的年度报告《东亚战略概观2021》概要部分内容曝光。其中针对中国在沿海地区部署陆基反舰弹道导弹的现状分析称，“切实提升了”防止美国航母接近西太平洋的“反介入/区域拒止（A2/AD）”能力。

报告还提及了被中国定位为不可让步“核心利益”的香港和台湾问题，称“强制推行取缔反政府活动的香港维护国家安全法，加强对台湾的军事压力”。