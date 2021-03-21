12港人案中8人明日深圳獲釋 料將送回港續還柙 兩年內未必有自由

12港人被囚深圳，在港家人曾為他們奔走，並於遙望深圳鹽田的吉澳山拉起要求放人的橫額和汽球。

十二名港人偷渡到台灣途中被中國海警截獲後，當中因偷渡國境罪成被判囚七個月的八人，將於明(22日)天刑滿，一般相信，他們將移交香港警方，接受強制隔離後料將繼續還柙，以便就當中七人在港涉嫌觸犯的襲警、暴動、縱火、串謀有意圖傷人等罪名提審。根據關注組提供資料，部分人的案件排期後年審訊，意味他們可能要在未定罪前先受羈押約兩年。

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至於餘下的「香港故事」成員李宇軒，偷渡前因涉嫌違反《港區國安法》中的「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪而被捕、但未提控，親建制傳媒《香港01》報道，指警方已掌握足夠證據，預計李宇軒被遣返香港後，會隨即提出檢控。屆時相信亦難逃還柙的命運，一旦罪成，最高可被判終身監禁。

不過，警方在回應傳媒查詢時表示，暫時未有進一步數據提供。

據「12港人關注組」成員透露，家屬已經聯絡律師，明日會在警署等候，以便陪同各被告「落口供」。八人分別是18歲至30歲的鄭子豪；學生郭子麟、嚴文謙及張俊富；以及張銘裕、李子賢、黃偉然及李宇軒。

12港人中兩名案發時未成年的港人廖子文和黃臨福獲深圳當局不起訴，已於去年底被遣返香港，正在壁屋監獄還押。另外，早前因組織偷渡罪成而被判監兩年和三年的喬映瑜及鄧棨然，現時仍在中國服刑。

12名港人去年8月欲偷渡前往台灣，23日途中被中國廣東海警在香港相連海域截獲，香港傳媒報道，香港警方當時對12人的偷渡是知情的，並曾利用港府飛行服務隊飛機「目送」12人離港，當中國海警抓捕12人時，飛機仍在附近公海上空。香港警方否認把12人「送中」的指控。中國公檢系統其後沒有按慣常對偷渡者罰款或行政拘留數天的做法處理12人，而是控以組織偷渡或偷渡罪名起訴，其中十人被判囚七個月至三年不等。