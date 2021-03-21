12港人案中8人明日深圳获释 料将送回港续还柙 两年内未必有自由

12港人被囚深圳，在港家人曾为他们奔走，并于遥望深圳盐田的吉澳山拉起要求放人的横额和汽球。

十二名港人偷渡到台湾途中被中国海警截获后，当中因偷渡国境罪成被判囚七个月的八人，将于明(22日)天刑满，一般相信，他们将移交香港警方，接受强制隔离后料将继续还柙，以便就当中七人在港涉嫌触犯的袭警、暴动、纵火、串谋有意图伤人等罪名提审。根据关注组提供资料，部分人的案件排期后年审讯，意味他们可能要在未定罪前先受羁押约两年。

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至于余下的「香港故事」成员李宇轩，偷渡前因涉嫌违反《港区国安法》中的「勾结外国或境外势力危害国家安全」罪而被捕、但未提控，亲建制传媒《香港01》报道，指警方已掌握足够证据，预计李宇轩被遣返香港后，会随即提出检控。届时相信亦难逃还柙的命运，一旦罪成，最高可被判终身监禁。

不过，警方在回应传媒查询时表示，暂时未有进一步数据提供。

据「12港人关注组」成员透露，家属已经联络律师，明日会在警署等候，以便陪同各被告「落口供」。八人分别是18岁至30岁的郑子豪；学生郭子麟、严文谦及张俊富；以及张铭裕、李子贤、黄伟然及李宇轩。

12港人中两名案发时未成年的港人廖子文和黄临福获深圳当局不起诉，已于去年底被遣返香港，正在壁屋监狱还押。另外，早前因组织偷渡罪成而被判监两年和三年的乔映瑜及邓棨然，现时仍在中国服刑。

12名港人去年8月欲偷渡前往台湾，23日途中被中国广东海警在香港相连海域截获，香港传媒报道，香港警方当时对12人的偷渡是知情的，并曾利用港府飞行服务队飞机「目送」12人离港，当中国海警抓捕12人时，飞机仍在附近公海上空。香港警方否认把12人「送中」的指控。中国公检系统其后没有按惯常对偷渡者罚款或行政拘留数天的做法处理12人，而是控以组织偷渡或偷渡罪名起诉，其中十人被判囚七个月至三年不等。