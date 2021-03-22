新義安男子證實感染病毒30「兄弟」主動檢測

香港21日新增8宗武漢肺炎確診，連續2日單位數；初步確診逾10宗。確診有4宗是香港感染，1宗沒源頭。沒源頭確診的26歲新義安巴裔男子，日前與16名同黨到鯉魚門「曬馬」時被捕，體內有抗體、病毒量低，或早已染疫。因他拒絕合作，政府未能確定他與同黨接觸有多緊密，曾扣留警署的16名同黨須隔離檢疫。

廣告 繼續瀏覽後續

他們日前與大批新義安人馬手持武器硬闖鯉當時他報稱不適，直接送往聯合醫院，檢測後確診；15名警員可能與他有緊密接觸。

據悉，鯉魚門三家村牌坊一帶前晚有大批黑漢集結，吹雞「曬馬」醞釀廝殺，爭奪地盤利益。警方派大批軍裝警到場，拘捕17人，包括該名無源頭染疫的南亞男。雖然染疫南亞男報稱不適，直接送院，但其16名同黨則押返觀塘警署。當聯合醫院通知警方，南亞男初步確診後，警方立即批准其16名同黨保釋外出，並安排觀塘警署大消毒。至於可能與確診南亞男緊密接觸的15名警員則須檢測。

其中一宗確診，暫被列為與輸入個案相關。患者為63歲男子，2月15日與家人乘坐CX829抵港，2月16日至3月6日在酒店檢疫，其間有同行人士確診，因此3月6日至19日被轉往檢疫中心繼續「坐疫監」，至3月19日再取樣本，結果為陽性。該名患者3月5和8日檢測時都呈陰性，一直無病徵。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，他與較早染疫的同行人士均驗出帶有N501Y變種武肺，其中同行人士屬英國變異株。張續指，今日此名患者入院後，抗體都驗出呈陽性，惟他潛伏期都在檢疫中心，難以確定是在加拿大或香港檢疫中心染疫，暫列為與輸入個案有關，強調此宗個案一直沒有走出社區。

其他3宗相關個案都由檢疫中心送院，包括一名URSUS Fitness群組的顧客，群組已增至142人確診，包括7名職員、91名顧客、44名接觸者。有1宗相關個案居於半山巴丙頓道6號格蘭閣，將納入強制檢測。

初步確診則超過10宗，大部份都是輸入；5宗為西營盤URSUS Fitness爆疫群組的顧客或接觸者，都是入住檢疫中心後第二個樣本呈陽性。