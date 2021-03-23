当年摔倒被“押送”北京治疗郑若骅今大赞中国“完善”

律政司司长郑若骅本月初曾在接受彭博访问时指，北京出手“完善”香港选举制度令香港政制发展“后退一步（taking a step back）”，她本月中曾指有关说法只是按照记者用语，并认为即使是对方说的“后退”、自己也认为是“好事”后，今天于中共喉舌《文滙报》专访“洗底”，大赞中央出手“完善”制度，对律政司工作“有帮助”；对于有人反对人大“阉割”香港选举，郑指律政司人员作为“治港者”之一，除要爱国，亦要“do the right thing，该如何做就如何做”，明言不会因为有人不开心、不喜欢就“放下”专业及对法律的忠诚。

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文汇报刊登郑若骅的访问，她指，提出不同意见不等于“反中乱港”，声称只要“爱国爱港”，符合拥护《基本法》、效忠香港特区等要求的人，未来仍可参政，声称民主派不会因此失去参政空间，“除非他说的『民主』是反中乱港。”

她称，全国人大常委会完成对基本法附件一及二的修改后，政制及内地事务局就会提出相关措施，律政司亦将起草相关修例，预计需要修订的法例超过20条。她指，律政司不仅会安排法律草拟科参与相关工作，亦会邀请熟悉选举制度、《基本法》和其他各个法律领域的律师提供法律谘询，她会统筹参与相关的工作，相关人员现已就要修改的框架开始思考，希望尽快、更加有效配合未来修法工作。

被指损害香港自治而遭美国制裁的郑若骅访问中也批评美国政府“双重标准、玩弄政治技俩”，形容对中央及港府官员实施的所谓“制裁”是“非常不公平、不合法、不合理”，做法有违国际惯例及国际法的基本准则。她又指，“完善”选举制度是国家行使主权的体现，“没有一个民主选举制度能够符合所有人的要求，即使是英国和美国的选举制度亦不一样。”