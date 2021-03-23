美国驻港总领馆经消毒后22日重新开放

美国驻港总领事馆上周一（15日）两名职员确病毒后，随即停止领事馆运作以作消毒、清洁，直至22日才重新开放。

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有前来美领处理签证申请的学生告诉苹果日报，职员在内有佩戴手套，相信领事馆内已做好清洁，“起码放心少少，有消毒”。

今早来到美领门外，陆续有职员及已预约处理签证等事宜的市民来到领事馆。美领保安人员驻守门外，并会检查市民是否已做预约等，而美领职员婉拒接受访问。

中四陈同学准备下月到美国升学，原本上周二预约处理学生签的事宜，最终要改至今日才能处理。他表示，已预足时间处理，所以即使迟处理签证，也没有影响他的升学。他提到，知悉两名职员确诊，坦言会感担心，惟相信美领内已做好清洁，而领事馆内职员有佩戴手套，“起码放心少少，有消毒。”他续说，回家后会先洗澡，确保衞生清洁。

政府早前放宽疫苗优先接种群组，在香港以外求学、年满16岁的学生也合乎资格接种疫苗，年满16岁的他应合乎相关资格。他表示，没有足够时间接种两剂疫苗，即使有时间，不会考虑接种，因担心接种后会岀现副作用等。

美国驻港总领事馆日前于新闻稿交代将于22日重开，提及领事馆内已彻底消毒及清洁，并称与衞生防护中心商议后，才决定在今日恢复处理签证申请等服务。至于确诊职员工作的办公室则会按衞生防护中心的指引继续停用，直至停用14日的日期届满。美国驻港领事馆在文中强调，一直遵守特区政府的抗疫措施，所有领事馆职员经病毒检测后，均为阴性结果。

中联办控制的网媒“点新闻”、中共喉舌等日前刊出报道，指控美领确诊职员以外交豁免权为由，拒绝接受隔离安排，工联会等建制派政党纷纷引用该报道，并以示威等方式声讨美领馆。美领馆终在Facebook发文批评报道岀错，并不点名斥有中央政府控制的传媒正就此进行“散发虚假消息（disinformation campaign）”