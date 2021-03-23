23名美国国会共和党众议员敦促政府与台湾正式进行自贸协定（FTA）谈判

23名美国国会共和党众议员周二（3月23日）致信给总统乔·拜登，敦促开始美国与台湾的正式自由贸易协定（FTA）的谈判。该信由密歇根州的共和党众议员丽莎·麦克莱恩（Lisa McClain）起草提出。

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在这封信中，23名众议员要求拜登政府在《美台贸易与投资框架协议》下，推进并最终提交参议院批准与台湾的正式自由贸易协定。起草人丽莎·麦克莱恩（Lisa McClain）向美国媒体表示：美国与台湾的自由贸易协定不仅会给制造业和农业带来新机会，也会让台湾减少对共产党中国的依赖；还可向盟友表明，美国致力于与印太地区的伙伴合作，对抗中共日益增长的影响力和领土扩张。

麦克莱恩指出，自1979年《台湾关系法》通过以来，台湾一直是美国反对中国在东南亚扩张影响力和军事力量的坚定盟友；与台湾签订正式的自由贸易协定，将为双方带来巨大的经济利益。过去几十年来，台湾经济增长一直依赖中国的投资，而中共利用经济投资来扩大其影响力。与台湾签订自由贸易协定，将使美国开始反击中共在印太地区的经济影响力。

麦克莱恩表示，台湾最大的半导体制造公司宣布在美国生产投资，除了会在美国创造数以千计的高薪中产阶级就业机会，同时也会带动大量间接投资。贸易协定还能带来安全，这与协定促进经济发展同样重要。麦克莱恩最后敦促说，当拜登政府继续努力与世界各国建立贸易关系时，请开始与台湾进行自由贸易协定的正式谈判。

台湾是美国的主要贸易伙伴之一。2020年，美国对台湾出口商品总额超过680亿美元；台湾是美国的第13大出口伙伴和第6大农产品出口市场。台湾也是许多美国企业在科技领域的投资沃土。台湾已迅速成为全球主要的电子制造中心之一。台湾企业占全球半导体制造总量的48%以上，这些公司正在寻求扩张、投资和利用美国尚未开发的劳动力。