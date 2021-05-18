台湾今新增245例确诊较昨略降 外交部：采购疫苗与协助友邦互不排挤

台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今日当地时间14点公布新增245病例（240例本土及5例境外移入），新增2例死亡。台湾各级学校从19日期改为线上教学，直至28日为止。另外，继美国总统拜登宣布6月底前将释出2000万剂疫苗到海外后，台湾驻美代表处表示将争取。

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中央社报道称，台湾今天本土确诊数字较昨天的333例出现下降，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中表示，一天数字的上下不足以代表疫情获得控制，但仍希望是一个疫情往下走的sign（讯号），且台北市万华区的快筛阳性率也呈下降，可能代表“这个地方慢慢在缩”。

据陈时中认为，目前小区感染就如同印度返台人士采检一样，第一波确诊比例是高的，因为最紧张、最高风险的人会最先出来，所以一开始的阳性率高也较高，之后就往下走，值得注意的是，要观察绝对数是否也同步往下走，若是往下走就是好事，但绝对数也可能与筛检量能有关。目前最重要的就是将万华的染疫个案找出来，降低小区风险。

这段时间的目标，比较急的是双北疫情不要再往外拓，至于各县市部分现在要鼓励设置筛检站，

为保全医疗量能免于超载，日前公布医疗降载措施分流病患，包括采用「加强版集中检疫所」收治轻症、无症状、不需积极治疗的住院确诊病患，今天又公布确诊轻症者居家隔离注意事项，将医院病床留给重症病患。

教育部长潘文忠也宣布，全国各级学校自5月19日至5月28 日停止到校上课，改为在线教学，呼吁大专生就近待在学校宿舍、住处或家中学习，避免移动。

此外，美国总统拜登昨天表示，预定6月底前将释出2000万剂疫苗到海外，对此，台湾驻美代表萧美琴表示，“进洽争取中”。外交部发言人欧江安也说表示，协助友邦取得疫苗与台湾采购高质量的国际疫苗，互不排挤，绝不影响台湾人民施打有效疫苗的权利。