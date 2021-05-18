台灣今新增245例確診較昨略降 外交部：採購疫苗與協助友邦互不排擠

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日當地時間14點公布新增245病例（240例本土及5例境外移入），新增2例死亡。台灣各級學校從19日期改為線上教學，直至28日為止。另外，繼美國總統拜登宣布6月底前將釋出2000萬劑疫苗到海外後，台灣駐美代表處表示將爭取。

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中央社報道稱，台灣今天本土確診數字較昨天的333例出現下降，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，一天數字的上下不足以代表疫情獲得控制，但仍希望是一個疫情往下走的sign（訊號），且台北市萬華區的快篩陽性率也呈下降，可能代表“這個地方慢慢在縮”。

據陳時中認為，目前小區感染就如同印度返台人士采檢一樣，第一波確診比例是高的，因為最緊張、最高風險的人會最先出來，所以一開始的陽性率高也較高，之後就往下走，值得注意的是，要觀察絕對數是否也同步往下走，若是往下走就是好事，但絕對數也可能與篩檢量能有關。目前最重要的就是將萬華的染疫個案找出來，降低小區風險。

這段時間的目標，比較急的是雙北疫情不要再往外拓，至於各縣市部分現在要鼓勵設置篩檢站，

為保全醫療量能免於超載，日前公布醫療降載措施分流病患，包括採用「加強版集中檢疫所」收治輕症、無癥狀、不需積極治療的住院確診病患，今天又公布確診輕症者居家隔離注意事項，將醫院病床留給重症病患。

教育部長潘文忠也宣布，全國各級學校自5月19日至5月28 日停止到校上課，改為在線教學，呼籲大專生就近待在學校宿舍、住處或家中學習，避免移動。

此外，美國總統拜登昨天表示，預定6月底前將釋出2000萬劑疫苗到海外，對此，台灣駐美代表蕭美琴表示，“進洽爭取中”。外交部發言人歐江安也說表示，協助友邦取得疫苗與台灣採購高質量的國際疫苗，互不排擠，絕不影響台灣人民施打有效疫苗的權利。