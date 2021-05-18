香港突然宣布驻台办事处停运 美媒称台港关系更趋恶化

香港政府在事先未预告的情况下星期二（2021年5月18日）宣布驻台香港经济贸易文化办事处即日起暂时停止运作。港府一名发言人表示这一决定与台湾的新冠疫情逐渐转差无关，但没有给出暂时关闭办事处的具体原因，也没有说办事处何时或是否会重开 。台湾方面称将继续维持驻港对等机构为在香港的台湾人提供服务。

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据美国之音今天报道称，香港特区政府突然宣布停运驻台湾的办事处。台湾政府表示对港府此举深感遗憾。

自从去年6月30日北京在香港强推国家安全法以来，台港关系不断恶化。台湾成立了台港服务交流办公室，为逃离香港来到台湾的人提供咨询服务和人道援助。此举被北京视为破坏国家统一行为。

去年七月，台湾驻港办事处代理处长高铭村因为拒绝签字保证遵守“一中原则”未能获得签证续签而不得不离开香港。之后，香港政府7月21日说，台湾方面拒绝了两名香港官员的签证申请。

据该报道，上星期，台湾陆委会表示，八名台湾驻港办事处的职员未能获发签证续签，因此必须在年底前离开。与此同时，台北方面也以对等和维护国家尊严为理由停止为香港驻台办事处人员签发工作签证。