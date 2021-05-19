台湾单日再增267例全台提升警戒到第三级公共场所均关闭

台湾新冠肺炎疫情恶化，今天单日再增267例确诊，已经连续五天本土病例均破百例，官方继昨天宣布全台统一停课两周；今天再紧急宣布，全台防疫等级同步提升为第三级，禁止室内5人，室外10人以上的聚会，除保留维生、维持秩序、医疗、公务等必要性服务之外，其余营业及公共场域一律关闭。

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其实，前两天，疫情指挥官陈时中在立法院一度脱口说出，可能提升防疫等级为第三级，但下午却改口，说暂时不提升。后来仅把台北市和新北市提升为第三级，但不过几天工夫，警戒层级还是回到了「全台第三级」的严格措施。

台湾媒体今天报导，当天陈时中对外松口说可能提升为第三级后，台北股市立即爆跌1400多点，随后行政院高层指示暂缓提升警戒层级，陈时中才在当天下午的记者会中改口。但人为的假象显然无法持久，病毒更不会在意股市暴跌等因素。

从15日到今天19日，五天以来，台湾每日确诊的本土病例数依序为180例、206例、333例、240例、267例。八天以来，本土病例已经突破一千例。

由于确诊人数激增，加上许多民众争相到医院作快筛、采检，急诊医疗濒于崩溃，台湾官方决定，目前的「集中检疫所」将提升设备，升格为「加强版集中检疫所」，专门收治轻症、或无症状感染者。

加上疫情难以看到终点，指挥中心将大量征召闲置空间，设置「加强版集中检疫所」，且征召数量不设上限。据了解，将征用政府机关、机构目前未使用的训练中心，并盘点闲置的军营，以增加大量病床，作为加强版集中检疫所之用，以缓和医院病床的压力。

新北市长侯友宜计划比照大陆兴建「方舱医院」，台北市长柯文哲则打算直接征用大型旅馆。但行政院表示，方舱医院是过时的做法，不仅有相互感染的风险，也无法达到分流效果，行政院将推动「加强版集中检疫所」。

由于病床不足，官方下令「重症送医，轻症居家休养」的原则，但近日双北确诊病患爆增，陆续出现确诊者向医院或市府求援，却无法送医诊治情况，台北市一位六十多岁妇人，16日被医院确诊阳性后无法住进医院，被要求回家等候卫生局通知，但17日家人联系不上，警察破门之后，发现这位妇人已经死亡。