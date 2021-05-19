台疫情大爆发再增240宗2人死亡

台湾疫情持续严峻，确诊人数激增，今日新增240宗本土个案，另有5宗输入个案，分别来自印尼及菲律宾各2宗，吉尔吉斯1宗。新増2宗死亡个案。新确诊个案中，新北市有106宗、台北市102宗、桃园市12宗、彰化县10宗、基隆市及高雄市各增3宗、新竹县2宗、新竹市及云林县各1宗。

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台湾教育部表示，为因应境内疫情警戒升级，降低群聚感染风险，将于明日（19日）起至5月28日止，全台各级学校及公私立幼儿园停止到校上课，且儿童课后照顾中心、补习班等各类教育机构亦同时配合停课，请所有学生在家学习。大专校院及高级中等以下学校改采网上教学，线上教学为正式课程，暑假期间不另行补课为原则。

爆发院内感染的新北市板桥亚东医院上午证实，昨日9名确诊者中，有1人死亡。死者在院内染疫，是名86岁的慢性病患者。患有高血压、糖尿病、慢性肾脏病等，长期卧床，上月26日因肺炎并发急性肺肺纤维化恶化、尿道感染入院，前日进行第二次病毒测试后呈阳性，昨日被转到负压病房，病情急转直下，下午离世。另外，万华区一名

年约60岁的妇人确诊后在家等候送院时倒毙家中，当局将厘清其死因。

可是，病人家属对院方做法不满，在FB发文，称原来医生称“两天就能出院”，可是在病人死亡一晚才被通知确诊，事件让人“太心痛”，批评：“我们连要好好的送爸爸一程的机会都没有，这是平民百姓的无奈吗？”

至于在家倒毙的台北市万华区6旬李姓妇人，日前因为身体不适、发烧，前往医院做病毒检测，事后被发现确诊，在家等候送院。家人昨天未能联络李妇，于是报警，救护人员前往现场发现情况异常，决定破门，发现李倒卧在地，没有呼吸心跳，送院仍宣告不治。

总统蔡英文及行政院长苏贞昌上午到疫情指挥中心视察，蔡承诺在7月底将有台制疫苗，让民众接种。对于疫苗供应情况，蔡示，已透过视像了解联亚、高端两间国产疫苗的研发工作已进入收尾阶段，应可于7月底供给第一波疫苗，希望大家做好防疫措施，并依据指挥中心相关指引，把医疗资源留给重症患者。此外，由于公费疫苗接种踊跃，现暂停自费疫苗接种，但透过各种管道购买的外国疫苗，会预期时间顺利到位。

与此同时，已被升级至三级警戒区的台北、新北，一名外卖员的4名家人确诊后，他回报公司暂停派送，但在过去3日，外卖员已跑遍新北市树林区。

这名外卖员自称，自己的4名家人已经确诊，估计是5月9日在板桥区一间餐厅聚餐，庆祝母亲节时被感染，他在9、10日两天都有与确诊者接触，担心自己也会受感染，即时到医院进行病毒检测，亦回报

外卖平台暂停工作，可是，他在10日至12日已连跑三日树林地区，担心会因此增加社区感染人数。

高雄也出现院内感染危机，市民人心惶惶。该市凤山区仁惠妇幼医院一名60岁行政人员确诊，已送入隔离病房，该名病人今个月8日曾到过出现多宗确诊的台北市万华区，当日搭高铁返回高雄，随后出现喉咙痛症状，但担任医院行政人员的他仍持续到院上班，昨（17日）再因喉咙痛到医院就医，确诊感染。

高雄市长陈其迈即下令清空医院，市衞生局紧急启动专案，要求医院内全院94人，包括55名医护人员、39名病人、以及43名过去10日进出过医院的病人家属或其他人漏夜进行检测并需要隔离。高雄今日公布加版的限聚令，禁止室内5人以上聚会，并关闭8大类场所，包含电影院、宗教场所，市内戏院、电影院、展演场所音乐厅、表演厅、博物馆、陈列馆、社区大学、史迹资料馆、K书中心、社会教育机构、图书馆、户外游乐园、室外游泳池等，全部都要关闭至本月28日。

行政院长苏贞昌今天上午呼吁，确诊者、接触过确诊者，别紧张，请先待在家中等待公卫人员通知，保持镇定、遵从指示。

台湾《苹果新闻网》昨日（17日）深夜直击多名院内人员在铁门边等待转移，画面犹如坐监。有人神情凝重地讲电话，疑似在联络亲

友。也有1名护理师等候隔离前，还与两位衞生局人员协调病患转院事宜。

确诊人数仍然不断增加，台湾前衞生署署长杨志良3个月前曾“精准预测”疫情走向，如今再度推测确诊人数的高峯及趋缓日期，对于近日3位数字，他乐观预言疫情缓和时间，“不会超过一天500（确诊），个人的看法是21日以后，就会慢慢减少，为什么？因为我们台湾的人太棒了，但是因为现在没有疫苗，没有普遍施打疫苗，所以这个疫情会一直延续到，台湾能够大量的得到疫苗接种，才有可能缓解。”

不过，中研院生医所兼任研究员何美乡认为，其实目前指挥中心每日所公布的个案数，仅代表每日的采检进度，并不代表病毒在社区中真实的传播速度。

美国毒理医学专家招名威就在社交媒体指出，“确诊数攀高，但应该还没到高峰期，估计还要再持续两周左右，但前提是大家都要确实做好防护工作才行。”他直言，比较担心的不是确诊数攀升的问题，而是检测量是否真的能全面筛出确诊人数。