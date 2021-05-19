香港驻台经贸文办即日起暂停运作

香港政府今日（18日）宣布，香港经济贸易文化办事处（台湾）（经贸文办）即日起暂停运作。政府发言人回覆《立场》时称，相关安排台湾现时疫情无关。台湾陆委会指出，对港府单方面做出此一决定，台方甚感遗憾。

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《立场新闻》早前获消息指，政制及内地事务局局长曾国卫早前下令撤离所有驻台香港官员。《立场》已向政制及内地事务局查询相关消息是否属实，以及是次经贸文办停运是否与曾国卫该指示有关。政制及内地事务局仅以“相关安排台湾现时疫情无关”，没有正面回应。

另外，本年 3 月曾有台湾传媒报道，香港贸易发展局的台湾总经理潘慧心指，因“个人生涯规划”会于月底离开贸发局，又指据了解，她已取得台湾居留权（详见报道）。相关事件又是否与今次经贸文办暂停运作有关？政制及内地事务局同样拒绝回应，仅重覆相关安排与台湾疫情无关的说法。

台湾陆委会回应指，对于港府的决定，无论是基于何种原因，均予尊重。惟香港在台办事处是依据台港 2011 年互设办事处共识而成立，并已运作多年，港府单方面做出此一决定，台方甚感遗憾。

而根据台湾《中央社》则引述消息报道，指事件与办事处主管无法取得台湾的工作签证有关。较早前台湾驻港办事处多名台籍官员，也因拒绝签署支持“一个中国原则”，未获港方续发签证。陆委会副主委邱垂正上周一（10 日）指台湾驻港办事处目前只剩 8 名驻港人员（详细报道）。

经贸文办于 2011 年 12 月于台湾台北市开始运作，主要职能乃促进香港与台湾在经济、贸易和文化等领域的往来和交流，并在 2012 年正式开幕。

时任财政司司长暨“港台经济文化合作协进会”荣誉主席曾俊华出席，于经贸文办的开幕酒会致辞时表示，随着经贸文办在台湾正式开幕，港台两地日后无论在经济、贸易或文化方面的交流与合作将会更密切。

政府表示，经贸文办暂时停止运作期间，特区政府会继续透过 1823、1868热线及香港政府一站通网页，处理一般查询、香港居民在台求助个案，以及向台湾居民提供与香港相关资讯）。

港府18日宣布，香港经济贸易文化办事处（台湾）（经贸文办）即日起暂停运作。政府中午在新闻稿表示期间会继续透过 1823、1868 热线及香港政府一站通网页，处理查询。《立场新闻》今午分别致电两热线查询，两名职员均不知道经贸文办已暂停运作，1823 职员指经贸文办并不是其负责的部门，而接听 1868 入境处热线的职员，则在记者多番追问下才上网查阅证实经贸文办已暂停运作，指若在台香港居民有关证件及出入境的问题，可致电查询。

接听“1823 政府一线通”的职员回应查询时，不知道相关部门已暂停运作，更指相信只要预约就可到办事处作不同申请。职员又指，对经贸文办的事宜不清楚、亦只是在网上看相关资料，更表示“佢哋个部门唔系我哋呢条热线负责。”被问到若在台香港居民需要求助，可找哪个部门？职员指不清楚，仅称若有需要，建议直接到当地办事处了解。