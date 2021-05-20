五二零之际执政五年的蔡英文视察台湾国防部疫情指挥中心

蔡英文第二任期就职周年，并未如外界预期发表五二零谈话，而是视察台湾国防部疫情指挥中心 ，指示国军贯彻防疫、维持战备，提高敌人借疫情对台进行认知作战的警觉。

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今年五二零是蔡英文总统任期满5年，蔡英文上台之初就职演说后，中国政府就指她有“未完成的答卷”，至今五年，蔡英文仍不屈从北京要求的承认“九二共识”作为两岸交往前提。

面对所剩三年任期，疫情、能源和经济等内政仍是蔡政府严峻挑战，但最大的挑战是台湾的安全。为了突出疫情和国安两个重中之重，蔡英文特意选择在五二零当天视察了台湾国军疫情指挥中心，指示防疫视同作战，全台湾进入第三级警戒，感谢国军配合防疫和战备，虽有疫情，仍要维持战备。

蔡英文提醒说，疫情之下，出现很多扰乱民心士气的假讯息，引起民众的紧张，这是认知作战，也是压力测试，我要请各位务必要提高警觉，妥善因应。

蔡英文指出，保持健康就是保持国军战力，尽速规划国军施打疫苗。

蔡英文第二任就职周年，并没有对人民发表公开谈话，而选择视察营区。显示她此时重视具体面对问题，而不是交代就职纪念的概念。

在野的国民党提出对蔡英文执政不满的五大缺失：缺水、缺电、缺疫苗、黑道治国、进口莱猪食安破功，期望她在这一天向全民道歉。