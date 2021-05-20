台疫大爆发 再增267宗本土个案5日破千！ 全台进入第三級警戒

台湾防疫指挥中心指挥官陈时中（图）2021年1月16日晚间临时举行记者会，宣布新增1例本土个案，為北部医院护理师，曾和日前染疫医师接触；同病房逾30名护理人员居家隔离、22 名医师在医院隔离7天。

台湾疫情持续扩散，中央流行疫情指挥中心公布，新增新增275确诊病例，本土占267宗，境外输入8宗，无新增死亡个案。地域分布方面，新北市有129宗，其中中和区占26宗最多；台北市有70宗，万华区则占31宗。指挥官陈时中宣布，由于疫情持续扩散，全台进入第三级警戒，与台北、新北看齐，禁止室内5人、室外10人的聚集，外出一定要戴口罩。

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陈时中指，今日新增的267宗本土个案中，127宗为男性，140宗为女性，年龄介乎未满5岁至80多岁，病病日／采检日为4月30日至5月18日间。居住县市分别为新北市129宗（中和区26宗为多）、台北市70宗（万华区31宗为多）、彰化县28宗、桃园市16宗、高雄市8宗、台中市5宗、基隆市4宗、宜兰县3宗、台南市及新竹市各2宗。群组方便，万华区活动史87宗、茶艺馆相关73宗、水果盘商相关28宗、某社团（狮子会）相关群聚2宗、进香团1宗。不明感染源49宗、疫调中27宗；相关疫情调查持续进行中。

陈时中还提到，由于有确诊病例的县市持续增加，因此需要全台一致依照指挥中心标准指引执行，所以除即起全台升至第三级警戒外，明天起每日上午，将召开全台防疫会议，会邀请地方副市长层级以上长官，由指挥中心副指挥官陈宗彦 、衞生福利部次长石崇良主持，整合防疫资源、检视进度、驳斥假讯息；会后将增加一场记者会。

陈时中说：“整体疫情是严峻的，中央、地方齐一脚步，把相关该做的事做好，资源整合、执行进度透过每日会议让步骤一致，把假讯息减到最低，民心安定，一起抗疫，一定会成功。”有记者问陈时中什么时候会进入第四级警戒，陈时中以“相信台湾不会到那里”。

防疫旅馆方面，陈时中指，目前全台有17,798间房数，已入住10,501间，使用率59%，还有7,000多间可用，要求地方政府持续扩充防疫旅馆数量给有需求者。此外，目前有4,500间集中检疫所，已用2,500间，还有2,000间空余，将持续盘整增加2,000间，以确保任何时间都有安置处所可供紧急使用。

医院第一线亦根据日前已公布措施，不必要手术、门诊减到最低，也要求所有医院按照原有指挥中心的应变机制清出专责病房、专责医院，确保患者医疗照顾得到保障。

台大医院今早证实，该院工务室（非医疗单位）有10名员工确诊，据悉其中有人有万华地区足迹，仍需疫调。该院强调，这不算是院内感染。今起即刻停止所有常规手术、新病人入院及减少门诊接诊，非紧急病人需延期就医，并将对全院同事进行普筛，直至确认所有环境采检均为阴性。

这波凶猛疫情的重灾区之一是新北市，迄今已累计有594宗本土确诊个案，前天市内的亚东医院更出现一宗死亡个案。市长侯友宜今早指，设在新北市联合医院板桥院区的筛检站，首日统计筛检198人，当中有10人呈阳性，筛检阳性率为5%，呼吁住在板桥有万华接触活动史的人士，尽快筛检。侯也公布确诊者足迹，指三重三和夜市、争鲜餐厅与捷运中和站等地都有重复足迹，呼吁市民注意。侯并视察“新北市检疫隔离关怀中心”，表示新北市已朝“准四级警戒”准备，也透过不断扩大管制，让民众低度活动，才能让疫情纾缓。

新北联医板桥院区17日设置社区筛检站，原订每天早上8时派筹，9时开始筛检，未料昨天凌晨就有人排队，300人筛检量额度供不应求。衞生局表示，将视情况增加筛检能力，也将再增2处筛检站，设在其他高风险区域如新庄、永和等地，方便民众就近筛检。

而位于新北市的淡江大学昨亦传出有教师确诊，据了解，学生在上课时，突然被通知撤出大楼，让校方进行消毒，此举引起学生议论。校方随后证实接到衞生局通报，指一名教师日前到万华地区活动，经筛检后确诊。

与此同时，位于宜兰县的宜兰大学昨晚亦紧急召回住宿学生，据悉，该校有人确诊，担心有学生与确诊者接触，预计19日全面筛检，同时该校5月13日以后离校的学生，也需主动到住处周边检疫站筛检，并做好自主健康管理。有学生透露，劳动部派遣到校短期工作的安心上工人员，在宿舍门口负责替进出学生量体温，现在学生只进不出，全数被控管在宿舍内。不过，宜兰县衞生局并未证实事件，只表示一切等19日中央疫情指挥中心对外说明。

另外，针对台北市万华区已出现的茶艺室播疫群组，辖区警方紧急联系65家茶艺室负责人，其中22家已联系上，但有27名在茶艺室工作的外籍女子，需要联系和追查行踪。警方联同多个政府部门，今天中午12时30分已和该27名外籍女子全数取得联系。部份人士已前往采检，其余人士将到就近的快筛站进行检测。

地域分布方面，新北市有129宗，其中中和区占26宗最多；台北市有70宗，万华区则占31宗。指挥官陈时中宣布，由于疫情持续扩散，全台进入第三级警戒，与台北、新北看齐，禁止室内5人、室外10人的聚集，外出一定要戴口罩。

陈时中指，今日新增的267宗本土个案中，127宗为男性，140宗为女性，年龄介乎未满5岁至80多岁，病病日／采检日为4月30日至5月18日间。居住县市分别为新北市129宗（中和区26宗为多）、台北市70宗（万华区31宗为多）、彰化县28宗、桃园市16宗、高雄市8宗、台中市5宗、基隆市4宗、宜兰县3宗、台南市及新竹市各2宗。群组方便，万华区活动史87宗、茶艺馆相关73宗、水果盘商相关28宗、某社团（狮子会）相关群聚2宗、进香团1宗。不明感染源49宗、疫调中27宗；相关疫情调查持续进行中。

陈时中还提到，由于有确诊病例的县市持续增加，因此需要全台一致依照指挥中心标准指引执行，所以除即起全台升至第三级警戒外，明天起每日上午，将召开全台防疫会议，会邀请地方副市长层级以上长官，由指挥中心副指挥官陈宗彦 、衞生福利部次长石崇良主持，整合防疫资源、检视进度、驳斥假讯息；会后将增加一场记者会。

陈时中说：“整体疫情是严峻的，中央、地方齐一脚步，把相关该做的事做好，资源整合、执行进度透过每日会议让步骤一致，把假讯息减到最低，民心安定，一起抗疫，一定会成功。”有记者问陈时中什么时候会进入第四级警戒，陈时中以“相信台湾不会到那里”。

防疫旅馆方面，陈时中指，目前全台有17,798间房数，已入住10,501间，使用率59%，还有7,000多间可用，要求地方政府持续扩充防疫旅馆数量给有需求者。此外，目前有4,500间集中检疫所，已用2,500间，还有2,000间空余，将持续盘整增加2,000间，以确保任何时间都有安置处所可供紧急使用。

医院第一线亦根据日前已公布措施，不必要手术、门诊减到最低，也要求所有医院按照原有指挥中心的应变机制清出专责病房、专责医院，确保患者医疗照顾得到保障。

台大医院今早证实，该院工务室（非医疗单位）有10名员工确诊，据悉其中有人有万华地区足迹，仍需疫调。该院强调，这不算是院内感染。今起即刻停止所有常规手术、新病人入院及减少门诊接诊，非紧急病人需延期就医，并将对全院同事进行普筛，直至确认所有环境采检均为阴性。

这波凶猛疫情的重灾区之一是新北市，迄今已累计有594宗本土确诊个案，前天市内的亚东医院更出现一宗死亡个案。市长侯友宜今早指，设在新北市联合医院板桥院区的筛检站，首日统计筛检198人，当中有10人呈阳性，筛检阳性率为5%，呼吁住在板桥有万华接触活动史的人士，尽快筛检。侯也公布确诊者足迹，指三重三和夜市、争鲜餐厅与捷运中和站等地都有重复足迹，呼吁市民注意。侯并视察“新北市检疫隔离关怀中心”，表示新北市已朝“准四级警戒”准备，也透过不断扩大管制，让民众低度活动，才能让疫情纾缓。

新北联医板桥院区17日设置社区筛检站，原订每天早上8时派筹，9时开始筛检，未料昨天凌晨就有人排队，300人筛检量额度供不应求。衞生局表示，将视情况增加筛检能力，也将再增2处筛检站，设在其他高风险区域如新庄、永和等地，方便民众就近筛检。

而位于新北市的淡江大学昨亦传出有教师确诊，据了解，学生在上课时，突然被通知撤出大楼，让校方进行消毒，此举引起学生议论。校方随后证实接到衞生局通报，指一名教师日前到万华地区活动，经筛检后确诊。