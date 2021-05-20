台疫大爆發 再增267宗本土個案5日破千！ 全台進入第三級警戒

台灣防疫指揮中心指揮官陳時中（圖）2021年1月16日晚間臨時舉行記者會，宣布新增1例本土個案，為北部醫院護理師，曾和日前染疫醫師接觸；同病房逾30名護理人員居家隔離、22 名醫師在醫院隔離7天。

台灣疫情持續擴散，中央流行疫情指揮中心公布，新增新增275確診病例，本土佔267宗，境外輸入8宗，無新增死亡個案。地域分布方面，新北市有129宗，其中中和區佔26宗最多；台北市有70宗，萬華區則佔31宗。指揮官陳時中宣布，由於疫情持續擴散，全台進入第三級警戒，與台北、新北看齊，禁止室內5人、室外10人的聚集，外出一定要戴口罩。

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陳時中指，今日新增的267宗本土個案中，127宗為男性，140宗為女性，年齡介乎未滿5歲至80多歲，病病日／采檢日為4月30日至5月18日間。居住縣市分別為新北市129宗（中和區26宗為多）、台北市70宗（萬華區31宗為多）、彰化縣28宗、桃園市16宗、高雄市8宗、台中市5宗、基隆市4宗、宜蘭縣3宗、台南市及新竹市各2宗。群組方便，萬華區活動史87宗、茶藝館相關73宗、水果盤商相關28宗、某社團（獅子會）相關群聚2宗、進香團1宗。不明感染源49宗、疫調中27宗；相關疫情調查持續進行中。

陳時中還提到，由於有確診病例的縣市持續增加，因此需要全台一致依照指揮中心標準指引執行，所以除即起全台升至第三級警戒外，明天起每日上午，將召開全台防疫會議，會邀請地方副市長層級以上長官，由指揮中心副指揮官陳宗彥 、衞生福利部次長石崇良主持，整合防疫資源、檢視進度、駁斥假訊息；會後將增加一場記者會。

陳時中說：“整體疫情是嚴峻的，中央、地方齊一腳步，把相關該做的事做好，資源整合、執行進度透過每日會議讓步驟一致，把假訊息減到最低，民心安定，一起抗疫，一定會成功。”有記者問陳時中什麼時候會進入第四級警戒，陳時中以“相信台灣不會到那裡”。

防疫旅館方面，陳時中指，目前全台有17,798間房數，已入住10,501間，使用率59%，還有7,000多間可用，要求地方政府持續擴充防疫旅館數量給有需求者。此外，目前有4,500間集中檢疫所，已用2,500間，還有2,000間空餘，將持續盤整增加2,000間，以確保任何時間都有安置處所可供緊急使用。

醫院第一線亦根據日前已公布措施，不必要手術、門診減到最低，也要求所有醫院按照原有指揮中心的應變機制清出專責病房、專責醫院，確保患者醫療照顧得到保障。

台大醫院今早證實，該院工務室（非醫療單位）有10名員工確診，據悉其中有人有萬華地區足跡，仍需疫調。該院強調，這不算是院內感染。今起即刻停止所有常規手術、新病人入院及減少門診接診，非緊急病人需延期就醫，並將對全院同事進行普篩，直至確認所有環境采檢均為陰性。

這波兇猛疫情的重災區之一是新北市，迄今已累計有594宗本土確診個案，前天市內的亞東醫院更出現一宗死亡個案。市長侯友宜今早指，設在新北市聯合醫院板橋院區的篩檢站，首日統計篩檢198人，當中有10人呈陽性，篩檢陽性率為5%，呼籲住在板橋有萬華接觸活動史的人士，儘快篩檢。侯也公布確診者足跡，指三重三和夜市、爭鮮餐廳與捷運中和站等地都有重複足跡，呼籲市民注意。侯並視察“新北市檢疫隔離關懷中心”，表示新北市已朝“准四級警戒”準備，也透過不斷擴大管制，讓民眾低度活動，才能讓疫情紓緩。

新北聯醫板橋院區17日設置社區篩檢站，原訂每天早上8時派籌，9時開始篩檢，未料昨天凌晨就有人排隊，300人篩檢量額度供不應求。衞生局表示，將視情況增加篩檢能力，也將再增2處篩檢站，設在其他高風險區域如新莊、永和等地，方便民眾就近篩檢。

而位於新北市的淡江大學昨亦傳出有教師確診，據了解，學生在上課時，突然被通知撤出大樓，讓校方進行消毒，此舉引起學生議論。校方隨後證實接到衞生局通報，指一名教師日前到萬華地區活動，經篩檢後確診。

與此同時，位於宜蘭縣的宜蘭大學昨晚亦緊急召回住宿學生，據悉，該校有人確診，擔心有學生與確診者接觸，預計19日全面篩檢，同時該校5月13日以後離校的學生，也需主動到住處周邊檢疫站篩檢，並做好自主健康管理。有學生透露，勞動部派遣到校短期工作的安心上工人員，在宿舍門口負責替進出學生量體溫，現在學生只進不出，全數被控管在宿舍內。不過，宜蘭縣衞生局並未證實事件，只表示一切等19日中央疫情指揮中心對外說明。

另外，針對台北市萬華區已出現的茶藝室播疫群組，轄區警方緊急聯繫65家茶藝室負責人，其中22家已聯繫上，但有27名在茶藝室工作的外籍女子，需要聯繫和追查行蹤。警方聯同多個政府部門，今天中午12時30分已和該27名外籍女子全數取得聯繫。部份人士已前往采檢，其餘人士將到就近的快篩站進行檢測。

地域分布方面，新北市有129宗，其中中和區佔26宗最多；台北市有70宗，萬華區則佔31宗。指揮官陳時中宣布，由於疫情持續擴散，全台進入第三級警戒，與台北、新北看齊，禁止室內5人、室外10人的聚集，外出一定要戴口罩。

陳時中指，今日新增的267宗本土個案中，127宗為男性，140宗為女性，年齡介乎未滿5歲至80多歲，病病日／采檢日為4月30日至5月18日間。居住縣市分別為新北市129宗（中和區26宗為多）、台北市70宗（萬華區31宗為多）、彰化縣28宗、桃園市16宗、高雄市8宗、台中市5宗、基隆市4宗、宜蘭縣3宗、台南市及新竹市各2宗。群組方便，萬華區活動史87宗、茶藝館相關73宗、水果盤商相關28宗、某社團（獅子會）相關群聚2宗、進香團1宗。不明感染源49宗、疫調中27宗；相關疫情調查持續進行中。

陳時中還提到，由於有確診病例的縣市持續增加，因此需要全台一致依照指揮中心標準指引執行，所以除即起全台升至第三級警戒外，明天起每日上午，將召開全台防疫會議，會邀請地方副市長層級以上長官，由指揮中心副指揮官陳宗彥 、衞生福利部次長石崇良主持，整合防疫資源、檢視進度、駁斥假訊息；會後將增加一場記者會。

陳時中說：“整體疫情是嚴峻的，中央、地方齊一腳步，把相關該做的事做好，資源整合、執行進度透過每日會議讓步驟一致，把假訊息減到最低，民心安定，一起抗疫，一定會成功。”有記者問陳時中什麼時候會進入第四級警戒，陳時中以“相信台灣不會到那裡”。

防疫旅館方面，陳時中指，目前全台有17,798間房數，已入住10,501間，使用率59%，還有7,000多間可用，要求地方政府持續擴充防疫旅館數量給有需求者。此外，目前有4,500間集中檢疫所，已用2,500間，還有2,000間空餘，將持續盤整增加2,000間，以確保任何時間都有安置處所可供緊急使用。

醫院第一線亦根據日前已公布措施，不必要手術、門診減到最低，也要求所有醫院按照原有指揮中心的應變機制清出專責病房、專責醫院，確保患者醫療照顧得到保障。

台大醫院今早證實，該院工務室（非醫療單位）有10名員工確診，據悉其中有人有萬華地區足跡，仍需疫調。該院強調，這不算是院內感染。今起即刻停止所有常規手術、新病人入院及減少門診接診，非緊急病人需延期就醫，並將對全院同事進行普篩，直至確認所有環境采檢均為陰性。

這波兇猛疫情的重災區之一是新北市，迄今已累計有594宗本土確診個案，前天市內的亞東醫院更出現一宗死亡個案。市長侯友宜今早指，設在新北市聯合醫院板橋院區的篩檢站，首日統計篩檢198人，當中有10人呈陽性，篩檢陽性率為5%，呼籲住在板橋有萬華接觸活動史的人士，儘快篩檢。侯也公布確診者足跡，指三重三和夜市、爭鮮餐廳與捷運中和站等地都有重複足跡，呼籲市民注意。侯並視察“新北市檢疫隔離關懷中心”，表示新北市已朝“准四級警戒”準備，也透過不斷擴大管制，讓民眾低度活動，才能讓疫情紓緩。

新北聯醫板橋院區17日設置社區篩檢站，原訂每天早上8時派籌，9時開始篩檢，未料昨天凌晨就有人排隊，300人篩檢量額度供不應求。衞生局表示，將視情況增加篩檢能力，也將再增2處篩檢站，設在其他高風險區域如新莊、永和等地，方便民眾就近篩檢。

而位於新北市的淡江大學昨亦傳出有教師確診，據了解，學生在上課時，突然被通知撤出大樓，讓校方進行消毒，此舉引起學生議論。校方隨後證實接到衞生局通報，指一名教師日前到萬華地區活動，經篩檢後確診。