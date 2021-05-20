深圳拟聘4 港人任公务员

有内地媒体昨（ 19 日）报道，去年底的深圳市服务“双区”招聘公务员考试中，首次设立 5 个港澳选拔职位，最终在 446 个申请中，拟录用 4 名香港公务员，其中二人获聘于深圳金融监管局及福田区福保街道办；有获聘的港人指这次招聘中平均 80 多人竞争一个职位，“充分证明深圳的吸引力”。

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《深圳特区报》报道，去年 12 月深圳市服务“双区”（粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区）建设专项招聘公务员考试中，深圳首次设立港澳选拔职位，近期拟录用 4 名香港公务员。其中一人获聘于深圳金融监管局，他提到这次招聘中平均 80 多人竞争一个职位，“充分证明深圳的吸引力，也给港澳青年更多选择空间”，又指不少香港公司员工都主动学习普通话、了解内地文化，希望能更快融入内地市场；另一人则获聘于福田区福保街道办。

报道又说，去年 12 月的深圳市服务“双区”建设专项招聘公务员考试中，共设有 5 个港澳选拔职位，涉及行政、金融、城市规划、涉外人员管理、医疗监管等方面，共有446 名港澳籍人士报名。 《深圳特区报》评论员：具破冰意味 报道强调，这次深圳招聘港澳籍公务员尚属首次，“更具破冰意味”，又指招聘是“以粤港澳大湾区建设为纲，以深圳先行示范区建设为总牵引、总要求，以深圳综合改革试点为关键抓手，推出的一项重磅创新举措”。

报道引述深圳大学中国经济特区研究中心主任陶一桃指，此次定向港澳选拔公务员，意味着深圳作为先行示范区，已经开始由政策开放走向制度创新。 特首林郑月娥早前表示政府将与广东和深圳政府签订协议，让香港公务员到内地“挂职”交流，强调粤港澳大湾区将是未来的工作重点。