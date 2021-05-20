深圳擬聘4 港人任公務員

有內地媒體昨（ 19 日）報道，去年底的深圳市服務“雙區”招聘公務員考試中，首次設立 5 個港澳選拔職位，最終在 446 個申請中，擬錄用 4 名香港公務員，其中二人獲聘於深圳金融監管局及福田區福保街道辦；有獲聘的港人指這次招聘中平均 80 多人競爭一個職位，“充分證明深圳的吸引力”。

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《深圳特區報》報道，去年 12 月深圳市服務“雙區”（粵港澳大灣區和中國特色社會主義先行示範區）建設專項招聘公務員考試中，深圳首次設立港澳選拔職位，近期擬錄用 4 名香港公務員。其中一人獲聘於深圳金融監管局，他提到這次招聘中平均 80 多人競爭一個職位，“充分證明深圳的吸引力，也給港澳青年更多選擇空間”，又指不少香港公司員工都主動學習普通話、了解內地文化，希望能更快融入內地市場；另一人則獲聘於福田區福保街道辦。

報道又說，去年 12 月的深圳市服務“雙區”建設專項招聘公務員考試中，共設有 5 個港澳選拔職位，涉及行政、金融、城市規畫、涉外人員管理、醫療監管等方面，共有446 名港澳籍人士報名。 《深圳特區報》評論員：具破冰意味 報道強調，這次深圳招聘港澳籍公務員尚屬首次，“更具破冰意味”，又指招聘是“以粵港澳大灣區建設為綱，以深圳先行示範區建設為總牽引、總要求，以深圳綜合改革試點為關鍵抓手，推出的一項重磅創新舉措”。

報道引述深圳大學中國經濟特區研究中心主任陶一桃指，此次定向港澳選拔公務員，意味着深圳作為先行示範區，已經開始由政策開放走向制度創新。 特首林鄭月娥早前表示政府將與廣東和深圳政府簽訂協議，讓香港公務員到內地“掛職”交流，強調粵港澳大灣區將是未來的工作重點。