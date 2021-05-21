最高检副检察长会见张举能望两地司法加强合作

在北京，最高人民检察院党组副书记、常务副检察长童建明，昨( 19 日) 会见终审法院首席法官张举能，童建明表示希望加强两地司法机构交流和合作，张举能表示愿意为此作出努力，并确保“一国两制”行稳致远。

广告 继续浏览后续

是次会面未有安排传媒采访，今早才发稿。

据内地检察日报报道，童建明昨日会见张举能，祝贺他履新，并提到香港在中央政府大力支持下，特区政府稳健施政，采取措施防控疫情、纾缓民困、恢复经济、稳定社会大局，都取得积极成效。他希望香港司法机构全面准确和贯彻“一国两制”方针，确保香港长期繁荣稳定。

童建明在会面期间，又提到近年检察机关积极推动司法制度改革，加强对司法权力运行的监督，推动认罪认罚从宽等制度，以满足人民对民主、法治、公平、正义等更高水平的需求。期望两地执法、司法机构加强交流和合作，共同维护国家安全和社会稳定。

张举能感谢童建明的会见，表明愿意为维护基本法、加强香港法院与内地检察机关的交流合作作出努力，确保“一国两制”行稳致远。

今次是张举能年初上任终审法院首席法官后，首次应最高人民法院邀请率团访京，同行的还有高等法院首席法官潘兆初、高等法院上诉法庭法官朱芬龄及司法机构政务长。