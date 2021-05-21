最高檢副檢察長會見張舉能望兩地司法加強合作

在北京，最高人民檢察院黨組副書記、常務副檢察長童建明，昨( 19 日) 會見終審法院首席法官張舉能，童建明表示希望加強兩地司法機構交流和合作，張舉能表示願意為此作出努力，並確保“一國兩制”行穩致遠。

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是次會面未有安排傳媒採訪，今早才發稿。

據內地檢察日報報道，童建明昨日會見張舉能，祝賀他履新，並提到香港在中央政府大力支持下，特區政府穩健施政，採取措施防控疫情、紓緩民困、恢復經濟、穩定社會大局，都取得積極成效。他希望香港司法機構全面準確和貫徹“一國兩制”方針，確保香港長期繁榮穩定。

童建明在會面期間，又提到近年檢察機關積極推動司法制度改革，加強對司法權力運行的監督，推動認罪認罰從寬等制度，以滿足人民對民主、法治、公平、正義等更高水平的需求。期望兩地執法、司法機構加強交流和合作，共同維護國家安全和社會穩定。

張舉能感謝童建明的會見，表明願意為維護基本法、加強香港法院與內地檢察機關的交流合作作出努力，確保“一國兩制”行穩致遠。

今次是張舉能年初上任終審法院首席法官後，首次應最高人民法院邀請率團訪京，同行的還有高等法院首席法官潘兆初、高等法院上訴法庭法官朱芬齡及司法機構政務長。