台湾斥大陆阻扰疫苗 复星医药愿帮助

台湾2400万民众连续多日面对Covid-19疫情攀升。一周里，岛内有上千人被确诊感染，这影响到当局的“零感染”战略。与德国生物科技公司拜恩泰科（BioNTech）合作的上海复星医药集团（Fosun Pharma）表示，愿为台湾提供疫苗。

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本台RFI法广记者阿德里安·西摩尔（Adrien Simorre）2021年5月22日周六下午发自台北（Taipei）报道说，台湾指责中国把疫苗用于政治目的（Taïwan accuse la Chine d'utiliser le vaccin à des fins politiques）。台湾疫情指挥中心副指挥官表示，台湾民众对中国疫苗的信心恐怕不足。

台湾总统府发言人批评政治操作

本台RFI法语记者周六发自台北的消息还说，台湾目前仅有不到1%的民众已经接种了疫苗。当地上周确实收到了向莫特纳（Moderna）和阿斯利康（AstraZeneca）订购的2000万剂疫苗中的30万剂。

法广存档图片：台灣总统府发言人叶冠伶 （Kolas Yotaka - 谷辣斯．尤達卡），攝於2019年1月22日 时任行政院發言人. RFI Image d'archive : Mme Kolas Yotaka, porte-parole de la présidence taïwanaise CNA 中央社記者顧荃攝 / RFI Image Archive

台湾总统府女发言人叶冠伶（Kolas Yotaka ）表示，这产生了焦虑，被中国利用于为其政治日程服务。

复星医药明确表示愿意提供帮助

在此之际，包括中央社（CNA）和新华社（Xinhua）在内的两岸媒体都于周六晚些时候都发出消息说，与德国生物科技公司拜恩泰科（BioNTech）合作的上海复星医药集团（Fosun Pharma）的董事长兼首席执行官吴以芳在接受官方媒体采访时透露，复星医药集团参与德国拜恩泰科公司的mRNA疫苗研发，并拥有在中国大陆和港澳台地区的独家商业权益。

法广存档图片：上海复星医药集团 RFI Image d'archive : Groupe Fosun Pharma, le plus grand conglomérat privé de Chine continentale est le partenaire de BioNTech. REUTERS 路透社 - Aly Song / RFI Image Archive 法广存档图片

复星医药有意愿将疫苗服务于台湾同胞。