台灣斥大陸阻擾疫苗 復星醫藥願幫助

台灣2400萬民眾連續多日面對Covid-19疫情攀升。一周里，島內有上千人被確診感染，這影響到當局的“零感染”戰略。與德國生物科技公司拜恩泰科（BioNTech）合作的上海復星醫藥集團（Fosun Pharma）表示，願為台灣提供疫苗。

廣告 繼續瀏覽後續

本台RFI法廣記者阿德里安·西摩爾（Adrien Simorre）2021年5月22日周六下午發自台北（Taipei）報道說，台灣指責中國把疫苗用於政治目的（Taïwan accuse la Chine d'utiliser le vaccin à des fins politiques）。台灣疫情指揮中心副指揮官表示，台灣民眾對中國疫苗的信心恐怕不足。

台灣總統府發言人批評政治操作

本台RFI法語記者周六發自台北的消息還說，台灣目前僅有不到1%的民眾已經接種了疫苗。當地上周確實收到了向莫特納（Moderna）和阿斯利康（AstraZeneca）訂購的2000萬劑疫苗中的30萬劑。

RFI存檔圖片：台灣總統府發言人谷辣斯·尤達卡 （Kolas Yotaka - 谷辣斯．尤達卡），攝於2019年1月22日 時任行政院發言人. RFI Image d'archive : Mme Kolas Yotaka, porte-parole de la présidence taïwanaise CNA 中央社記者顧荃攝 / RFI Image Archive

台灣總統府女發言人谷辣斯·尤達卡（Kolas Yotaka ）表示，這產生了焦慮，被中國利用於為其政治日程服務。

復星醫藥明確表示願意提供幫助

在此之際，包括中央社（CNA）和新華社（Xinhua）在內的兩岸媒體都於周六晚些時候都發出消息說，與德國生物科技公司拜恩泰科（BioNTech）合作的上海復星醫藥集團（Fosun Pharma）的董事長兼首席執行官吳以芳在接受官方媒體採訪時透露，復星醫藥集團參與德國拜恩泰科公司的mRNA疫苗研發，並擁有在中國大陸和港澳台地區的獨家商業權益。

RFI存檔圖片：上海復星醫藥集團 RFI Image d'archive : Groupe Fosun Pharma, le plus grand conglomérat privé de Chine continentale est le partenaire de BioNTech. REUTERS - Aly Song / RFI Image Archive

復星醫藥有意願將疫苗服務於台灣同胞。