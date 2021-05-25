一人被警围反遭控违反「限聚令」 遭法官斥范荒谬 网台主持脱罪

警方检控涉及反对修订逃犯条例运动被捕者的理由令人大开眼界，一名网台主持早前因只身进入商场质疑警方的执法行动，被警方票控违反防疫的不得超过4人聚集的「限聚令」，案件昨在法庭开审时，遭法官质疑错控，更反问警方：「独自一个人，又何来可以聚集呢？」，批评警方单凭意图却在没有行为的情况下提控，说法荒谬荒诞，最终裁定被告无罪释放。

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被判无罪的曾建峯，去年5月1日在沙田共两次被控违反限聚令，另一案下月开审，他未知控方到时会否因应法官的批评而修改控罪。

根据案情，去年劳动节假日，有网民号召当天到沙田新城市广场「和你Sing」，防暴警察高调进入商场戒备及执法，时任网台主持曾建峯只身到场质询，被一批警员围着，另拉起警方胶带，隔开人群，而胶带外则多是身穿反光衣和写上「记者」二字的新闻工作者。另据网上片段，记者在被隔开前，听到曾建峯质问警方有否作出宣布，而警方则问他是否愿意离开；其后，曾被警方以胶带隔开后，再听不清他说什么，但商场内传来不少市民高叫诅咒「黑警」的口号。警方其后票控他违反限聚令。

裁判官彭亮廷昨(24日)作出裁决时指出，两名警员称在商场3楼中庭的被告曾高举拳头，向身处4楼的人群叫口号，但现场嘈吵，两人未能听清被告的口号内容；被告则声称没有带领群众叫喊及示威，只是质询警方做法。彭官认为，控方已确认被告当时身旁无人，亦没有手持扩音器和展示横额，现场警员不能确定被告叫喊口号的内容，警方以略带不肯定的证供来指控被告带领4楼约40人高叫口号，属妄下判断。

彭官又质疑控方指被告虽独自一人，但在场大叫，并指指点点，引致他人聚集及附和，在场人士有示威的共同目的，已构成罪行的说法，彭官直指控方错误理解法律条文，援引错误控罪，因为根据辞典，「聚集」的先决条件是两人必须走在一起，而被告独自一人，「又何来可以聚集呢？」彭官续称，限聚令属于规管性罪行，法庭不用考虑被告意图，只需考虑其行为。一般而言，控罪元素包含行为及意图两方面，控方却忽略行为元素，着重被告的动机或意图，是法律上犯错，因控罪从来没有只涉意图而不提及行为，「否则思想都会犯罪」，彭官质疑，若控方说法成立，那到商场购物的消费者，即使身处不同楼层的五人亦可能违反四人限聚令？彭官直指控方说法荒谬和荒诞，以违反限聚令作出检控是十分牵强，裁定被告无罪。

彭官补充，被告承认指骂警员，警方及律政司可考虑以较适合的控罪提控，例如在公众地方作出扰乱秩序行为罪或阻差办公罪。