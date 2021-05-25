「回港易」今起按大陆疫情风险评估推行

方便在中国内地居住港人回港的「回港易」，由今天起，港府会采用中国国家卫生健康委员会公布的中及高风险地区名单为根捡，以免出现日前单按香港机制而暂停广东省的「回港易」申请、但又在六小时内改变决定以致不少市民怨声载道的小风波。香港大学感染及传染病中心总监何栢良认同有关改变，因为香港不可能24小时掌握内地疫情。

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事缘广州荔湾区上周出现一宗武汉肺炎确诊个案，于是香港卫生防护中心按机制，凡中国一地出现一宗确诊，即把该省列为「中风险地区」，对来自该省的人实施入境防疫措施，包括暂停该省的「回港易」，于上周六(22日)公布暂停广东省的「回港易」安排，但遭外界质疑，包括前特首梁振英。在中心发布上述消息后六小时，政制及内地事务局改口称，广东省的「回港易」安排维持不变。如此朝令夕改，令不少按计划回港的内地港人大呼混乱，而多名立法会议员亦齐声指责港府沟通不足，以致安排混乱，引起市民不便。

食物及卫生局副局长昨(24日)午在记者会上解释，回港易是由政制局统筹，而当晚政府部门经与广州了解后获悉，仅广州市荔湾区其中一个区域列作中风险地区，故当晚适时作出调整。出席同场记者会的卫生防护中心传染病处主任张竹君被多次问及当局为何「转軚」及是否有沟通误会时，均没有正面响应，只是重申，「回港易」由政制局决定，以政制局最后的新闻稿为准。据了解，食卫局在公布暂停广东省的「回港易」安排前，曾将建议通知政制局，但政制局一直未有响应，食卫局视之为认同或不反对，于是作出公布。

及至晚上，港府发言人表示，由今日起，港府会采用卫健委就内地各地疫情风险等级所公布的名单落实「回港易」，凡是抵港当天及之前14天曾在名单中的「中或高风险地区」逗留的港人，不可透过「回港易」豁免接受强制检疫入境，即改变之前由港府界定各地「回港易」安排的做法。

港大传染病专家何栢良今早在电台节目认同港府的新做法，认为中国的疫情调查工作快速，包括出现疫情六小时内完成检测及通报，并须在24小时内完成现场流行病学调查，封区安排亦十分严谨，港人应可放心。他还举例指中国的检测比香港更严，因为去年北京的疫情群组未有个案输出至香港，反而香港有走漏个案到中国，至今约有27或28宗相关个案。

另外，行政长官林郑月娥今早出席会议前亦解释，改变非因外界压力，而是基于港府内部的自我调整机制，因为「回港易」计划自4月底延伸至整个中国内地后，内地幅员较阔，当时食卫局订明，内地的中、高风险地区不适用于「回港易」的豁免检疫安排，并以省、市、直辖区为基础，当辽宁及安徽省其后被列入有关名单时，当局亦按香港机制暂停上述两省的「回港易」，但由于很少甚至没有港人从该两个省份回港，问题没被察觉，港府内部亦没有讨论有关熔断机制。直至上星期六事发多人回港的广东省，熔断机制便显得不符合比例，港府高层认为要马上调整。她补充，有关机制并非最合适，但出发点是为了保护香港，今后将按照国家卫健委的划分方式调整。