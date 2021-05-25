新冠疫苗：香港可能丢弃数百万剂疫苗

香港市民对新冠疫苗的不信任，意味着港府可能很快将不得不扔掉，数百万剂的过期疫苗，而这些疫苗在世界其他地方正是渴望而不可得的。

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香港——这个前英国殖民地是世界上为数不多的，能够为拥有的750万人口接种采购到足够新冠疫苗剂量的地方之一。但是，由于几个原因，疫苗接种运动远远没有达到预期的成果。

法新社指出：首先，在2019年巨大的民众抗议动员两年后，香港人对港府的不信任感加深，认为它是中国镇压港人人权的帮手。

而且对疫苗接种的犹豫不决也是信息误导的结果，以及相对普遍的，不急于接种的感觉，一方面是因为病毒在香港的感染率低，因此健康风险有限，另一方面是因为缺乏宣传鼓励。

很多市民认为接种疫苗没有意义，尤其是严厉的禁足规定打消了出门旅行的愿望。

周二（5月25日），一位港府高级官员警告说，在第一批辉瑞疫苗过期之前，港人只有 "三个月的时间"了。

香港卫生防护中心的一位前监察员——曾先生在香港电台上表示："疫苗都有一个有效期，在有效期后不能使用，根据目前的时间表，管理辉瑞疫苗的街区疫苗接种中心将在9月后停止运作。" 他重申："整个世界都在努力寻找疫苗"，他指出香港没有使用拥有的剂量是 "不公平的"。

这一现象恰逢，周一（5月24日）拉美和加勒比海地区的六位国家领导人呼吁国际社会确保公平获得疫苗的渠道，并要求拥有多余剂量的国家分享这些疫苗。

阿根廷、墨西哥、牙买加、玻利维亚、厄瓜多尔和乌拉圭的领导人，在哥斯达黎加总统卡洛斯-阿尔瓦拉多发布的一份声明中说，"我们强烈呼吁那些拥有剩余剂量，或已经为其高危人群接种过疫苗的国家实施措施，确保这些剩余剂量立即得到公平的分配。

香港已经购买了750万剂辉瑞疫苗，以及同样数量的大陆科兴疫苗，虽然尚未得到世卫组织（WHO）的批准，但这种疫苗在香港有售。

香港还曾预购了750万剂英国的阿斯利康疫苗，但是后来取消了预定，解释是港府计划将这笔资金用于第二代疫苗的预算。

到目前为止，香港19%的人口已经接种了第一剂疫苗，14%的人口接种了第二剂疫苗。

更有甚者，在医疗卫生工作者中也发现了对疫苗的犹豫不决。几周前，医院当局透露，尽管是重点，但只有三分之一的医疗工作人员接种了疫苗。

香港总共收到近330万剂辉瑞疫苗。但只有120万剂已被接种。

曾先生再次警告说： "我们所拥有的疫苗，可能是今年所能得到的"。

最近几周，香港政界人士建议，如果没有更多港人申请接种疫苗，那么前英国殖民地应考虑将其未使用的剂量运往海外。

通常来说，港府让各家企业公司来说服其员工接种疫苗。

今年早些时候，政府宣布向市民个人提供5000港元（560欧元）的消费券，来促进经济。

有些人建议，应将接种疫苗的凭证作为领取消费券的条件，或者通过向市民提供其他现金补助，来鼓励他们接种疫苗。

然而，特首林郑月娥周二对这一想法嗤之以鼻。她说："提供现金或实质的东西来吸引市民接种疫苗，不应该由政府来做。这很可能产生与预期相反的效果"。