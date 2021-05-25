港企被控强迫中国工人在塞班岛超限工作 法官下令赔偿540万美元

美属塞班岛法官下令，以经营博彩业为主的香港上市公司博华太平洋，须为被指强迫七名中国籍工人在长时间在危险情况下兴建赌场和酒店，并拒绝为伤者提供医疗支持，以及向工人作出驱逐甚至死亡的恐吓，赔偿540万美元。博华太平洋暂时未对判决作出响应。

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博华太平洋及其大股东已因上述案件数次被当地法官曼高纳（Ramona V. Manglona）判罚，当中，与儿子纪晓波一同经营博华太平洋（Imperial Pacific International）的崔丽杰，本年2月时被裁定「藐视法庭罪」成，因为她未能履行与同案相关的传票，至于为该公司兴建赌场和渡假村的两间有中资背景的公司被指对同案七名中国工人违反劳工法例规定一事，已于本年1月声称达成庭外和解。根据法庭纪录，七名中国工人控和该公司强迫劳动和人口贩运，指控较法庭周一作出裁决时提及的罪名为轻。

根据外电引述美国官员指，从事博彩及度假村业务的博华太平洋，与其合作的公司以旅游签证把中国工人带到塞班岛，以不符合法例要求的工资聘用，包括每日需工作12小时，甚至要24小时值班，但被公司克扣工资及拖粮。

地区法院首席法官曼高纳在当地时间周一(24日)作出裁决时更引述案情指，其中一名译音姓王的原告，在金螳螂公司工程人员指导下烧焊时，被火花灼伤左小腿，但该工程人员着他不要看医生，否则会被捕，并只给他两卷纱布包扎了事。医生及后检查发现，王出现麻痹和左腿肌肉萎缩，难以步行多于15分钟，返回中国后一直无法工作。

曼高纳续称，博华太平洋屡次拒绝遵从法庭命令，没跟原告交流信息，于是作出赔偿裁决。金额包括工人过去及将来的收入损失、精神痛苦赔偿和惩罚性赔偿。法官认为，博华太平洋深度参与选择和监督承办商，了解工时和惩罚政策，有责任作出赔偿。

塞班岛在2014年通过兴建赌场，博华太平洋获发岛上惟一赌牌，为期40年，并兴建含赌场的渡假村。负责兴建度假酒店的承建商「MCC塞班国际」和「金螳螂建筑装饰公司」均有中国背景，前者是中国中冶集团辖下公司，后者为苏州金螳螂建筑装饰附属公司。酒店原定2017年开张，但同年因一名建筑工人意外死亡而被揭发有一份列有逾150名未登记的工人名单，受到调查，而度假酒店的落成日期亦一再推迟。

根据中国传媒报道，经营博华太平洋的母子崔丽杰和纪晓波，来自东北，早期在澳门经营赌业，2014年在港借壳上市，成为博华太平洋的主要控股股东。