两月内已有34300港人申请BNO居英签证

英国内政部最新透露指，过去两个月内已有34300份来自香港人寻求在英国居住的英国国民（海外）护照BNO签证申请。英国内政大臣帕特尔(Priti Patel)5月27日通过推特表示，“全球英国将永远站在自由的立场上，履行我们的承诺”。

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据《卫报》报导指，相比之下，今年前三个月仅有5354名欧盟公民申请任何类型的英国签证，包括作为短期游客。英国政府今年1月31日宣布，开放让符合BNO护照资格的港人，申请BNO在英居留签证。新途径允许BNO护照持有人及其直系亲属申请该签证进入英国，有效期为两个30个月或一个5年的签证。五年后，他们可以申请在英国定居，再过12个月可以申请英国公民身份。

根据英国内政部周四公布的数据显示，在2021年的前三个月，有34300份BNO签证的申请，尽管这一路径在1月31日才开放申请。到目前为止，有7200份申请已被批准通过。英国内政部去年发表的一份经济影响评估报告估计，第一年有50万拥有BNO身份的人和他们的家属将抵达英国，五年内将有超过100万人来英定居。

牛津大学移民观察站的主任桑普丁（Madeleine Sumption）说，“没有可靠的方法来预测有多少人从香港长期迁往英国。我们在这些数据中看到的水平不能被期望代表未来的流动。现实可能被新冠疫情压制，或者可能代表了由于被压抑的需求而比正常的第一波更大。”

桑普丁说，“疫情对移民产生了非同寻常的影响，来自欧盟国家的低移民率是其后果之一。事实上，有证据表明，去年来自欧盟国家的净移民实际上是负的。再加上欧盟公民更昂贵和限制性的签证制度的影响，没有多少人来到英国脱欧后的移民规则下是合理的。”

英国内政大臣帕特尔说，“很高兴”有超过34000份港人签证的申请。她在推特上写道，“BNO公民可以自由地在英国建立新的生活。全球英国将始终坚持自由，并履行我们的承诺。这条新的签证路线强调了这一点。”