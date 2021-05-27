兩月內已有34300港人申請BNO居英簽證

英國內政部最新透露指，過去兩個月內已有34300份來自香港人尋求在英國居住的英國國民（海外）護照BNO簽證申請。英國內政大臣帕特爾(Priti Patel)5月27日通過推特表示，“全球英國將永遠站在自由的立場上，履行我們的承諾”。

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據《衛報》報導指，相比之下，今年前三個月僅有5354名歐盟公民申請任何類型的英國簽證，包括作為短期遊客。英國政府今年1月31日宣布，開放讓符合BNO護照資格的港人，申請BNO在英居留簽證。新途徑允許BNO護照持有人及其直系親屬申請該簽證進入英國，有效期為兩個30個月或一個5年的簽證。五年後，他們可以申請在英國定居，再過12個月可以申請英國公民身份。

根據英國內政部周四公布的數據顯示，在2021年的前三個月，有34300份BNO簽證的申請，儘管這一路徑在1月31日才開放申請。到目前為止，有7200份申請已被批准通過。英國內政部去年發表的一份經濟影響評估報告估計，第一年有50萬擁有BNO身份的人和他們的家屬將抵達英國，五年內將有超過100萬人來英定居。

牛津大學移民觀察站的主任桑普丁（Madeleine Sumption）說，“沒有可靠的方法來預測有多少人從香港長期遷往英國。我們在這些數據中看到的水平不能被期望代表未來的流動。現實可能被新冠疫情壓制，或者可能代表了由於被壓抑的需求而比正常的第一波更大。”

桑普丁說，“疫情對移民產生了非同尋常的影響，來自歐盟國家的低移民率是其後果之一。事實上，有證據表明，去年來自歐盟國家的凈移民實際上是負的。再加上歐盟公民更昂貴和限制性的簽證制度的影響，沒有多少人來到英國脫歐後的移民規則下是合理的。”

英國內政大臣帕特爾說，“很高興”有超過34000份港人簽證的申請。她在推特上寫道，“BNO公民可以自由地在英國建立新的生活。全球英國將始終堅持自由，並履行我們的承諾。這條新的簽證路線強調了這一點。”