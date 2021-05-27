壹传媒称资金可营运18个月 今起复牌 股价半日急升近倍

遭港府冻结私人资产的壹传媒创办人兼大股东黎智英，其控股达七成的壹传媒在停牌十日后发出公告，指冻结资产与公司户口无关，而截至今年3月底，集团的未经审核银行及现金结余约为5.214亿港元(下同，折合约5500万欧元)，足够支持集团营运至少18个月，即明年9月，期间毋须再向黎智英贷款。集团决定，壹传媒今(27日)起复牌。开市后，壹传媒股价急升，股价由停牌时的0.19元，最高升逾三倍，其后升幅收窄，中午收市时报0.36元，升幅接近一倍。

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集团昨(26日)午在收市后发出的公告指出，上述评估已考虑到截至今年3月底止、须于明年9月底前须偿还的未偿还银行贷款约9360万元；截至今年3月底止应收款项约1.81亿元，以及其他流动负债共4.5亿元。管理层又预期，由于近期决定停止台湾《苹果日报》的纸本发行，长远而言将节省成本。

至于外界忧虑，集团因逾七成股分因冻结令而不能买卖，以致股价受影响，集团指出，事件不会影响公司股份交易量的模式，因为黎智英自2006年起，其股份已长期没有在市场上进行买卖。而在过去12个月，不包括去年8月10日至12日的激增交易量，每天平均交易量仅占已发行股份总数约0.88%。而公司现有超过470名登记股东，亦符合《上市规则》中的25%公众持股规定。

香港警方去年8月10日拘捕黎智英，又有数百名警员到《苹果日报》大楼进行搜查，令壹传媒股价经历「早市急跌，午市暴涨」的「过山车」经历，股价由早上急跌16%至其历史低位，但在有股民以购买其股票以示支持后，其股价和交易量均以倍数上升，股价最高时升幅高达344%，收市时虽有回落，仍较之前一日升183%；而成交量亦从早市的数十万港元，暴增至近4亿港元，触发监管机构关注这种被形容为「非理性投资」的交易活动。

梁振英继续发文质疑 又称已发律师信

值得注意的是，在壹传媒发出公告前，从香港特首之位离任后升为政协副主席的梁振英，昨日在社交平台披露，他原来是壹传媒小股东，并引述「有市场人士」说，壹传媒「至今一直停牌，可能变成复牌无期」，他据此表示「有理由相信」，集团行政总裁张剑虹早前指黎智英资产被冻结绝不影响集团及《苹果日报》运作的说法，有误导之嫌，声称作为小股东，昨日已委托律师向执法机关正式投诉及要求彻查，并保留一切其他法律权利。

及至今早开市前，梁振英再在脸书发文，质疑公告内容未有确认身兼执行董事的张剑虹上周的说法，只是交代董事会不预期冻结黎资英资产会对集团的财务状况或营运造成实时负面影响。他又指出，扣除贷款等数额后，壹传媒「净现金只是1亿元多一点。今后银行会不会call loan, 供货商会不会继续赊数？」而公告只是引述管理层指集团营运资金足够，并非董事会的评估，值得注意。

保安局本月14日宣布冻结黎智英持有的71.26%壹传媒股份及其所拥有的三间私人公司于本地银行账户内的财产。集团行政总裁张剑虹表示，壹传媒旗下的《苹果日报》不会受冻结令影响，但言论遭梁振英连番发文追责，并指壹传媒应发出正式的公告表明「冻结令」有否影响集团，否则应该停牌。其后，壹传媒于17日宣告停牌，直至发出公告。