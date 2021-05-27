已接种疫苗仍染疫 澳门首宗变种病患走匀六地 经台湾回澳

澳门发现首宗感染印度变种的武汉肺炎个案，病者已接种两剂国药集团的灭活疫苗，其后离境到不同地方，本月中经法国及台湾转机返回澳门，入境时检测呈阴性，隔离期间确诊。当局估计，患者可能是因为完成接种程序未足 14天，以至不能产生足够免疫力而受感染，强调他属无症状感染，显示疫苗仍有一定保护力。

广告 继续浏览后续

根据美国疾病控制和预防中心研究，接种疫苗14日后仍染疫的情况非常罕见，比率约为10000比1，即一万名接种疫苗者中有一人染疫。以美国为例，截至4月底，有1.01亿人接种了疫苗，但有10300人其后确诊。中心指出，没有一种疫苗的保护效力是十全十美的。

至于澳门这名打针后染疫的39岁患者，于3月11日接种第二针，四日后离开澳门到香港，3月底再到尼泊尔。其后，他在本月16日经检测后，结果呈阴性；他翌日飞往土耳其，隔日转飞法国巴黎戴高乐机场，当日再转飞往台湾桃园国际机场。及至19日，患者换乘长荣航空航班到澳门，病毒核酸检测呈阴性，其后的常规核酸检测结果呈弱阳性，并于昨(26日)天确诊感染印度变异毒株B.1.617，成为澳门首宗感染变种个案。

此外，澳门因应验出一名于16日入境的20岁台湾男子的抗体呈弱阳性，显示曾经染疫而宣布，自台湾入境人士，隔离期间须增加一次血清检测。至于该名台湾男子，目前并无任何症状，但澳门当局担心他有复阳风险，已转送公共卫生临床中心进行医学观察。不过，该男子否认曾确诊武肺。