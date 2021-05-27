香港修訂選舉制度條例 布林肯：中國持續破壞香港民主

香港立法會5月27日以40票贊成，2票反對下，三讀通過有關修改選舉制度的條例草案。對此，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）當天發表聲明稱，中國政府持續破壞香港民主體制，並呼籲中國與香港當局撤銷對異議份子的國安法和其他法律指控。

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中國全國人大會議3月11日以 2895 票贊成、0 票反對、1 票棄權，表決通過《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》（下稱“決定”）草案，之後再由港府推動本地立法。香港立法會周四三讀審議通過《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》（下稱“條例草案”）。條例草案建議修訂8項主體法例及24項附屬法例，將於5月31日刊憲生效。新制度對香港現行選舉委員會改動最大，不但人數由1200人增至1500人，所有立法會選舉參選人日後均須取得選委提名。立法會並由70席增至90席，其中直選議席大減至僅20席，同時剔除俗稱“超級區議會”的區議會(第二)界別議席，改為加入40個由選委會直接選出的議席。

選委會新增的第五界別，由港區全國人大代表、港區全國政協委員和有關全國性團體香港成員的代表人士組成；選委會同時取消多個選委界別的個人票，改為團體票，又引入多個當然議席。分析人士指出，新制度下，候選人入閘難度大增，不論是選委會、功能組別或地區直選的議員候選人，均需要在選委會5個界別分別取得最少2名委員的提名。條例草案還指明設立“候選人資格審查委員會”，負責審查選委會、行政長官及立法會議員候選人的資格，由特首委任委員會主席、官守成員以及非官守成員擔任，為確保候選人符合《香港國安法》，警方國安處負責對候選人進行審查。

對此，布林肯在美國國務院的聲明中寫道，“中國政府還在繼續破壞香港的民主制度，剝奪香港居民享有的曾經受到中華人民共和國（PRC）保障的權利。香港立法會在5月27日通過了改變香港立法會和選舉委員會組成的新措施，這嚴重限制了香港人民有意義地參加自我治理和表達意見的方式。”聲明稱，“削弱香港居民在立法機構的代表性，將不利於保持香港的長期政治和社會穩定。這項立法無視香港基本法中明確承諾的立法會選舉的最終目標是實現普選。”

布林肯說，“我們再次呼籲中華人民共和國和香港當局聽取香港人民的聲音。我們也呼籲他們釋放那些僅僅因為參加選舉或表達不同觀點而受到國安法等法律指控的個人，並取消對他們的指控。美國將與盟友和夥伴團結一致，共同發聲，保護中英聯合聲明和基本法向香港人民承諾的人權和基本自由。”