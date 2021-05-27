香港修订选举制度条例 布林肯：中国持续破坏香港民主

香港立法会5月27日以40票赞成，2票反对下，三读通过有关修改选举制度的条例草案。对此，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）当天发表声明称，中国政府持续破坏香港民主体制，并呼吁中国与香港当局撤销对异议份子的国安法和其他法律指控。

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中国全国人大会议3月11日以 2895 票赞成、0 票反对、1 票弃权，表决通过《全国人民代表大会关于完善香港特别行政区选举制度的决定》（下称“决定”）草案，之后再由港府推动本地立法。香港立法会周四三读审议通过《2021年完善选举制度（综合修订）条例草案》（下称“条例草案”）。条例草案建议修订8项主体法例及24项附属法例，将于5月31日刊宪生效。新制度对香港现行选举委员会改动最大，不但人数由1200人增至1500人，所有立法会选举参选人日后均须取得选委提名。立法会并由70席增至90席，其中直选议席大减至仅20席，同时剔除俗称“超级区议会”的区议会(第二)界别议席，改为加入40个由选委会直接选出的议席。

选委会新增的第五界别，由港区全国人大代表、港区全国政协委员和有关全国性团体香港成员的代表人士组成；选委会同时取消多个选委界别的个人票，改为团体票，又引入多个当然议席。分析人士指出，新制度下，候选人入闸难度大增，不论是选委会、功能组别或地区直选的议员候选人，均需要在选委会5个界别分别取得最少2名委员的提名。条例草案还指明设立“候选人资格审查委员会”，负责审查选委会、行政长官及立法会议员候选人的资格，由特首委任委员会主席、官守成员以及非官守成员担任，为确保候选人符合《香港国安法》，警方国安处负责对候选人进行审查。

对此，布林肯在美国国务院的声明中写道，“中国政府还在继续破坏香港的民主制度，剥夺香港居民享有的曾经受到中华人民共和国（PRC）保障的权利。香港立法会在5月27日通过了改变香港立法会和选举委员会组成的新措施，这严重限制了香港人民有意义地参加自我治理和表达意见的方式。”声明称，“削弱香港居民在立法机构的代表性，将不利于保持香港的长期政治和社会稳定。这项立法无视香港基本法中明确承诺的立法会选举的最终目标是实现普选。”

布林肯说，“我们再次呼吁中华人民共和国和香港当局听取香港人民的声音。我们也呼吁他们释放那些仅仅因为参加选举或表达不同观点而受到国安法等法律指控的个人，并取消对他们的指控。美国将与盟友和伙伴团结一致，共同发声，保护中英联合声明和基本法向香港人民承诺的人权和基本自由。”