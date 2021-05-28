香港修改选举制度条例 日本政府：日益严重的关切

香港立法会5月27日以40票赞成，2票反对下，三读通过有关修改选举制度的条例草案。对此，日本内阁官房长官加藤勝信28日向媒体表达了日方“日益严重的关切”。他称，日本将向中国转达日方的想法和关切，同时与国际社会就此紧密合作。

广告 继续浏览后续

加藤勝信在周五的记者会上表示，“我们越来越严重地关注对言论和媒体自由的影响，这些自由是民主和稳定发展的基础，曾使香港受益”。他补充说，日本将向中国转达其想法和关切，同时与国际社会密切合作。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）27日通过声明表示，“中国政府还在继续破坏香港的民主制度，剥夺香港居民享有的曾经受到中华人民共和国保障的权利。香港立法会在5月27日通过了改变香港立法会和选举委员会组成的新措施，这严重限制了香港人民有意义地参加自我治理和表达意见的方式。”他称，“削弱香港居民在立法机构的代表性，将不利于保持香港的长期政治和社会稳定。这项立法无视香港基本法中明确承诺的立法会选举的最终目标是实现普选。我们再次呼吁中华人民共和国和香港当局听取香港人民的声音”。

布林肯说，“我们也呼吁他们释放那些仅仅因为参加选举或表达不同观点而受到国安法等法律指控的个人，并取消对他们的指控。美国将与盟友和伙伴团结一致，共同发声，保护中英联合声明和基本法向香港人民承诺的人权和基本自由。” 英国外交大臣拉布（Dominic Raab）周四在与中国外长王毅通话时也重申了英方对香港局势的持续关注。中国外交部发言人赵立坚在周五的记者会上回应称，“中方对美方公然污蔑完善香港特区选举制度本地立法表示强烈不满和坚决反对”。