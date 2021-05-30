香港終審法院首席法官張舉能：司法權不受干預

5月29日，香港終審法院首席法官張舉能自今年初上任後，首次主持資深大律師的就職儀式。他在致辭時重申，法庭獨立行使的司法權力不受任何干預。張舉能表示，純粹基於不同意法庭判決，從而對司法機構的獨立性提出不必要的質疑，無論是來自香港或外地，也會令法治受損，亦不利於維持公眾對香港法庭的信心。他認為資深大律師有責任為司法機構發聲。

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據《明報》報導，張舉能當天致辭時首先祝賀4名就職資深大律師，稱他們是當之無愧，眾望所歸。他提到資深大律師的普通法制度源遠流長，所肩負的責任包括樹立並維持專業操守的最高標準、繼承大律師專業的優良傳統、維護法治精神及扶掖見習和青年大律師等。

張舉能稱，面對坊間對司法獨立的不必要質疑，資深大律師作為大律師界的領袖，親身體會法庭實際上如何處理最棘手和最具爭議性的案件，因此他們有責任為司法機構發聲，捍衛司法獨立，以及維護司法機構在香港以至國際間的聲譽，這合乎公眾利益，同時能造福香港。

張舉能稱，“在香港，法官嚴格依據法律執行司法工作，秉持無懼、無偏、無私、無欺之精神。法庭獨立行使司法權力，不受任何干預。”他提到，純粹基於不同意法庭判決，並對司法機構的獨立性一再提出不必要的質疑，不論這些質疑是來自香港或外地，也會令法治受損，亦不利於維持公眾對香港法庭的信心。