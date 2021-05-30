香港终审法院首席法官张举能：司法权不受干预

5月29日，香港终审法院首席法官张举能自今年初上任后，首次主持资深大律师的就职仪式。他在致辞时重申，法庭独立行使的司法权力不受任何干预。张举能表示，纯粹基于不同意法庭判决，从而对司法机构的独立性提出不必要的质疑，无论是来自香港或外地，也会令法治受损，亦不利于维持公众对香港法庭的信心。他认为资深大律师有责任为司法机构发声。

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据《明报》报导，张举能当天致辞时首先祝贺4名就职资深大律师，称他们是当之无愧，众望所归。他提到资深大律师的普通法制度源远流长，所肩负的责任包括树立并维持专业操守的最高标准、继承大律师专业的优良传统、维护法治精神及扶掖见习和青年大律师等。

张举能称，面对坊间对司法独立的不必要质疑，资深大律师作为大律师界的领袖，亲身体会法庭实际上如何处理最棘手和最具争议性的案件，因此他们有责任为司法机构发声，捍卫司法独立，以及维护司法机构在香港以至国际间的声誉，这合乎公众利益，同时能造福香港。

张举能称，“在香港，法官严格依据法律执行司法工作，秉持无惧、无偏、无私、无欺之精神。法庭独立行使司法权力，不受任何干预。”他提到，纯粹基于不同意法庭判决，并对司法机构的独立性一再提出不必要的质疑，不论这些质疑是来自香港或外地，也会令法治受损，亦不利于维持公众对香港法庭的信心。