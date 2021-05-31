中国学者田飞龙重申支联会违法须取缔 蔡耀昌反批田推论不严谨 资料亦有误

中国港澳研究会理事田飞龙在香港建制报章撰文，香港市民支援爱国民主运动联合会(支联会)的「结束一党专政」纲领有政治颠覆性，存在违宪违法之严重嫌疑，呼吁该会删除有关纲领，否则，港府应取缔其社团资格。支联会秘书长蔡耀昌反驳指，田飞龙的推论，从法律角度而言，并不严谨。不过，建制派的公开言论和私下游说，已令相对稳定的支联会成员人数开始减少，令该会会员跌至200个以下。

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不过，据本台了解，支联会并非以社团登记，而是以有限公司形式注册，相关事宜亦不是由保安局负责，田飞龙促请负责社团事宜的保安局像取缔香港民族党般取缔支联会，是基本数据错误。

建制派近期多以「结束一党专政」的纲领有违反中国宪法之嫌，促请拟参选人士退出支联会，身为北京航空航天大学法学院副教授的港澳研究会理事田飞龙在今(31日)天的《星岛日报》撰文，指《港区国安法》明令禁止以暴力或非法手段「推翻、破坏」中国宪法所确立的中国根本制度，而所谓「根本制度」是指以中共领导作为「中国特色社会主义最本质的特征」。

他续称，支联会的「颠覆纲领」不能兼容于国安法秩序，必须根据国安法秩序进行调整，他促请负责管理社团的保安局，根据国安法要求支联会删除「颠覆纲领」，在有关活动中清查和消除具政治颠覆性的行为元素；若支联会拒绝更正，可研究按照类似「香港民族党」的方式取缔支联会的社团资格。他更强调，支联会的法律命运如何，「是一个关键性的制度风向标。」

蔡耀昌：支联会退会成员不多 不影响运作

支联会秘书长今早在香港电台节目中回应指，田飞龙去年底已曾撰文发表类似言论，但从法律角度分析，田飞龙的推论并不严谨，希望对方评论时，要多作解释，提供清晰的法律分析和理据。

对于建制派近期以相关言论呼吁政治人物退出支联会，蔡耀昌表示，退会成员只占少数，不会影响支联会的运作。他强调，支联会尊重每名成员加入和退会的自由。

截至上月下旬，支联会有206个会员团体，其后据《苹果日报》28日报道，有至少8个区议员办事处退会，包括亲台的元朗区议会副主席麦业成、公民党的陈琬琛和黎志强、沙田区议会主席程张迎及民协的冯检基，即支联会成员现时最多有198个。