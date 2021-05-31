中國學者田飛龍重申支聯會違法須取締 蔡耀昌反批田推論不嚴謹 資料亦有誤

中國港澳研究會理事田飛龍在香港建制報章撰文，香港市民支援愛國民主運動聯合會(支聯會)的「結束一黨專政」綱領有政治顛覆性，存在違憲違法之嚴重嫌疑，呼籲該會刪除有關綱領，否則，港府應取締其社團資格。支聯會秘書長蔡耀昌反駁指，田飛龍的推論，從法律角度而言，並不嚴謹。不過，建制派的公開言論和私下遊說，已令相對穩定的支聯會成員人數開始減少，令該會會員跌至200個以下。

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不過，據本台了解，支聯會並非以社團登記，而是以有限公司形式註冊，相關事宜亦不是由保安局負責，田飛龍促請負責社團事宜的保安局像取締香港民族黨般取締支聯會，是基本數據錯誤。

建制派近期多以「結束一黨專政」的綱領有違反中國憲法之嫌，促請擬參選人士退出支聯會，身為北京航空航天大學法學院副教授的港澳研究會理事田飛龍在今(31日)天的《星島日報》撰文，指《港區國安法》明令禁止以暴力或非法手段「推翻、破壞」中國憲法所確立的中國根本制度，而所謂「根本制度」是指以中共領導作為「中國特色社會主義最本質的特徵」。

他續稱，支聯會的「顛覆綱領」不能兼容於國安法秩序，必須根據國安法秩序進行調整，他促請負責管理社團的保安局，根據國安法要求支聯會刪除「顛覆綱領」，在有關活動中清查和消除具政治顛覆性的行為元素；若支聯會拒絕更正，可研究按照類似「香港民族黨」的方式取締支聯會的社團資格。他更強調，支聯會的法律命運如何，「是一個關鍵性的制度風向標。」

蔡耀昌：支聯會退會成員不多 不影響運作

支聯會秘書長今早在香港電台節目中回應指，田飛龍去年底已曾撰文發表類似言論，但從法律角度分析，田飛龍的推論並不嚴謹，希望對方評論時，要多作解釋，提供清晰的法律分析和理據。

對於建制派近期以相關言論呼籲政治人物退出支聯會，蔡耀昌表示，退會成員只佔少數，不會影響支聯會的運作。他強調，支聯會尊重每名成員加入和退會的自由。

截至上月下旬，支聯會有206個會員團體，其後據《蘋果日報》28日報道，有至少8個區議員辦事處退會，包括親台的元朗區議會副主席麥業成、公民黨的陳琬琛和黎志強、沙田區議會主席程張迎及民協的馮檢基，即支聯會成員現時最多有198個。