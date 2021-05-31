台湾外交部否认驻美单位名称已改为「台湾代表处」

美国过去发给台湾驻美外交人员的个人免税卡，发卡单位是美国在台协会（AIT），台湾外交部今天证实，将改由美国国务院核发，对此改变表示尊重，也乐见深化台美关系。至于有媒体报导，台湾驻美单位名称也一并改变，从原来的「台北经济文化代表处」（TECRO）改为「台湾代表处」（Taiwan Mission），台湾外交部则否认。

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台湾媒体今天报导，1979年1月1日台美断交后，台美修订「中美护照签证互惠办法」，美方在实务上将台湾驻美人员的签证由原来具官方性质的Ａ类及Ｇ类签证，改为五年效期、无停留期限，并附礼遇注记的Ｅ１条约商人签证。台湾外交官员含驻美军事代表团，在美国个人证件的发放单位都是美国在台协会。

而今年四月九日，美国国务院更新对台交往准则，并说明这项准则基于「台湾保证法」规定，目的在鼓励美国与台湾接触，反映双边深化的非官方关系。新版交往准则允许美国官员在联邦机构接待台湾官员，以及前往驻美代表处与台湾官员会晤。

报导引述消息来源指出，美国政府发给台湾驻美外交人员的个人免税卡，发卡单位已从美国在台协会更改为国务院，连带台湾驻美单位的名称，也从原来的「台北经济文化代表处」更改为「台湾代表处」，证件注记方式与美国的邦交国相同。引起各界瞩目。

台湾外交部发言人欧江安响应表示，台美关系长期紧密友好，近年来也不断稳健提升，美国政府认为台湾为民主典范，也是美国最密切的安全与经济伙伴之一，更是全球的一股良善力量。

因此，她说，外交部乐见美国国务院在符合《台湾关系法》及台美新版《特权、免税暨豁免协议》的精神上，进一步深化台美关系。有关美国国务院核发驻处人员个人免税卡采取新格式，这属于美国行政作业的内部调整，外交部表示尊重，没有进一步评论。至于有关台湾驻美国的「台北经济文化代表处」已改名为「台湾代表处」，这并非事实。

五个月前，台湾媒体曾大幅报导，由于78位美国众议员吁请国务卿蓬佩奥将台湾驻美代表处的名称，从驻美国「台北经济文化代表处」（TECRO）更名为「台湾代表处」（TRO），台湾外交部政务次长曾厚仁当时在立院答复立委质询时曾说，此案「进行中」。不过，当天晚上，台湾外交部立刻补充说明指出，关于更名一事，台湾将持续与美方交换意见，并进行内部研议，并没有确切推动的时程。#