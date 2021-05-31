杀鸡敬猴：王婆婆只身沿「毋忘六四」路线前行 遭警方以非法集结拘捕

港府表明会强硬处理被指非法的六四游行和烛光悼念晚会之际，民主派支持者「王婆婆」一人手持纪念六四事件32周年纸牌、按支联会原订的时间和路线前行，遭警方以涉嫌「明知而参与未经批准集结」及「企图煽惑他人参与」上述非法活动而将她拘捕。但有大律师质疑警方理据，指非法集结需三人或以上才成罪。

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香港市民支援爱国民主运动联合会(支联会)早前申请于昨(30日)午举办「毋忘六四」游行，遭警方反对后取消，不过，警方仍然按时在原订起步点的修顿球场布防，不时截查身穿黑衣的年轻人。当时身穿黑衣在现场等候友人的职工盟总干事蒙兆达，其后在该会脸书发文称，被警员两度查问，声称怀疑他「有份参与非法集结。」抄写其身分证和搜袋。蒙兆达续称，当时球场最少有四辆警车、三辆载满警员的私家车，「最少过百名警员分布周围各处」。他最终与友人吃饭后行到中环遮打花园。

不过，原名王凤瑶的「王婆婆」则被捕。身穿黑衣、手持黄伞和写有「32 June 4th 天安门哀歌」纸牌的「王婆婆」下午2时过后，由球场出发，企图行去游行路线终点、位于上环的中央政府驻港联络办公室(中联办)，遭警方警告后继续前行。但当她行经离球场只有8分钟步程的警察总部时，再被数十名警员截停，并将她推上警车，又没收她的黄伞及标语。警方其后确认，以涉嫌「企图煽惑他人参与」和「明知而参与未经批准集结」拘捕一名65岁姓王女子，案件交由港岛总区公众活动调查组跟进。

不过，根据《公安条例》第18条，非法集结是指当有三人或以上集结在一起，作出扰乱秩序或作出带有威吓性、侮辱性或挑拨性的行为而导致他人害怕社会安宁被破坏。大律师陆伟雄认为，若是一人慢慢步行，又不是停留在固定地点，基本上不算触犯「非法集结罪」；他补充，若有多人身穿同一颜色衣服和做出相同行为，警方可能会质疑当中行为有共同目的，则另作别论。

然而，身兼中国人大的律师陈曼琪曾以「共同犯罪」原则警告以个人身分参加六四烛光晚会者，亦可能触犯未经批准集结罪。任何人如参与非法集结而被定罪，最高可被判处监禁5年或罚款五千元。

今年是《港区国安法》生效后第一个「六四事件」纪念日，当局除以疫情为由禁止支联会举办六四游行和集会外，更由保安局长开口警告市民切勿参加有关活动，挑战当局。而多个团体及区议员摆设宣传六四的街站亦遭监视，有摆设街站的职工盟表示，当他们向市民派发蜡烛，以便六四晚自行悼念时，有警员到场拍摄及查问，警员表明，按上司指示，「有关六四嘅街站都要录像」。

今年是六四天安门事件32周年纪念日，事缘1989年6月4日凌晨，北京当局透过戒严部队以血腥手段驱散示威群众，造成多人死伤，人数至今未有统一说法，人数由数百人至过万人不等。