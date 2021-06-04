两个海外争取香港民主网站被封 港警藉国安法令以色列公司一度下架「香港约章」

香港约章网页一度被下架(上)，HKLC被下架后至今未复原(下)

为光复香港凝聚港人国际战线力量的《香港约章2021》，其网站因提供设计平台的以色列公司接获香港警方指网站涉嫌违反《港区国安法》而要求关闭后，一度无法登录和运作，经流亡英国的立法会前议员罗冠聪曝光事件和交涉后，网站回复正常。罗冠聪指出，这是港警首次藉国安法要求外国公司配合警方规管言论和网络自由，若非事件备受关注令涉事公司受压，「中共以国安法审查国际网络言论的事件就可能成真」，甚至越演越烈。

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此外，流亡美国的立法会前议员梁颂恒，早前与其他流亡者创办的「HKLC（Hong Kong Liberation Coalition）」(香港自由联盟)，其网站亦被下架，HKLC前(2日)晚在社交平台公布，网站启用不足两周便被强行下架，原因不明，目前正与寄存网站的wordpress交涉，至今早仍未恢复。

《香港约章》发起人之一的罗冠聪，昨(3日)在其社交平台上披露，在朋友告知其不能登入网站后，发现他自己亦不能到网站后台查看情况，经交涉后才知道是香港警方藉国安法长臂管控海外言论自由。根据他上载警方致网站设计平台公司WiX是的信件，当局认为，网站内容有煽动和分裂国家，以及煽动和颠覆国家政权之嫌，涉嫌触犯国安法四条条文，要求供货商在72小时内停止向《香港约章》网站提供服务，否则会控以国安法。

他其后更新情况，指在他公布事件的三小时内，WiX公开声明，指是「错误关闭网站」，声称网站不应被下架，未来将审视相关机制。网站其后恢复服务。

罗冠聪表示，国安法跨地域将限制言论自由扩展至国际网络平台，以往甚少发生，过去顶多是限制香港地区访问一些网站的权限，今次事件反映国安法的「长臂威胁」，但WiX其后更正错误，显示国际社会仍有一定反抗力量。然而，事件令人忧虑的是，若WiX关闭网站缺乏多个媒体关注和社会声援，「中共以国安法审查国际网络言论嘅事件就可能成真」，日后藉此法威吓各大公司撤走「敏感」信息的行为只会愈演愈烈。