兩個海外爭取香港民主網站被封 港警藉國安法令以色列公司一度下架「香港約章」

香港約章網頁一度被下架(上)，HKLC被下架後至今未復原(下)

為光復香港凝聚港人國際戰線力量的《香港約章2021》，其網站因提供設計平台的以色列公司接獲香港警方指網站涉嫌違反《港區國安法》而要求關閉後，一度無法登錄和運作，經流亡英國的立法會前議員羅冠聰曝光事件和交涉後，網站回復正常。羅冠聰指出，這是港警首次藉國安法要求外國公司配合警方規管言論和網絡自由，若非事件備受關注令涉事公司受壓，「中共以國安法審查國際網絡言論的事件就可能成真」，甚至越演越烈。

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此外，流亡美國的立法會前議員梁頌恆，早前與其他流亡者創辦的「HKLC（Hong Kong Liberation Coalition）」(香港自由聯盟)，其網站亦被下架，HKLC前(2日)晚在社交平台公布，網站啟用不足兩周便被強行下架，原因不明，目前正與寄存網站的wordpress交涉，至今早仍未恢復。

《香港約章》發起人之一的羅冠聰，昨(3日)在其社交平台上披露，在朋友告知其不能登入網站後，發現他自己亦不能到網站後台查看情況，經交涉後才知道是香港警方藉國安法長臂管控海外言論自由。根據他上載警方致網站設計平台公司WiX是的信件，當局認為，網站內容有煽動和分裂國家，以及煽動和顛覆國家政權之嫌，涉嫌觸犯國安法四條條文，要求供貨商在72小時內停止向《香港約章》網站提供服務，否則會控以國安法。

他其後更新情況，指在他公布事件的三小時內，WiX公開聲明，指是「錯誤關閉網站」，聲稱網站不應被下架，未來將審視相關機制。網站其後恢復服務。

羅冠聰表示，國安法跨地域將限制言論自由擴展至國際網絡平台，以往甚少發生，過去頂多是限制香港地區訪問一些網站的權限，今次事件反映國安法的「長臂威脅」，但WiX其後更正錯誤，顯示國際社會仍有一定反抗力量。然而，事件令人憂慮的是，若WiX關閉網站缺乏多個媒體關注和社會聲援，「中共以國安法審查國際網絡言論嘅事件就可能成真」，日後藉此法威嚇各大公司撤走「敏感」信息的行為只會愈演愈烈。