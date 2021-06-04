澳门终院禁六四集会 指与中国定性相违 民联会改网上同悼

澳门警方首次以政治理由拒批六四集会(见小图公告)，前年的30周年悼念会日后可能成绝唱(资料图片)

澳门居民将与港人一样，无法在中国土地上一起公开悼念六四事件32周年。当地终审法院在纪念日前夕，驳回澳门民主发展联委会(民联会)就警方拒绝该会举办室外六四集会的上诉，原因是集会所表达的要求与中国人大常委会当年就六四事件的定性对立，以致集会要求「严重地践踏」了北京中央政府的权威。民联会对终院决定表示失望，会将悼念改到室内进行，呼吁民众网上一起悼念和讨论。

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中国政府在澳门实行「一国两制」，但澳门警方和终审法院的决定，反映中国人大的决议可在澳门事务中适用。根据1990年人大常委会工作报告，1989年春夏之交在北京发生的政治风波，是一场「反革命暴乱」，声言会「坚决支持制止动乱和平息反革命暴乱，维护宪法尊严和国家稳定」。而北京外交部发言人汪文斌昨(3日)天响应六四事件时表示，中国对该场政治风波已有明确结论，而新中国成立七十多年来取得的成就，充份说明中国所选择的发展道路完全正确，将继续坚定走下去。

澳门政府在终院作出裁决后表示，支持及尊重裁决，呼吁发起人遵守裁决，市民认清相关集会的「违法性」及对国家安全的危害性，自觉抵制非法集会、游行及示威等活动。

澳门终审法院在裁决中指出，集会示威权属人权，但当言论自由、集会和示威权的行使已经产生挑衅性的言论，又或者公开发表或展示单纯攻击性或诋毁性的言语，就不可接受，否则就是容许无限制的侵害行为。

判决又说，考虑本案的情况后，认为应该给予「些许宽容」，但需有限制，表示只要删除所有「诋毁性或侮辱性成分」的内容，便可以容许相关的集会或示威。

民联会昨在社交平台上回应裁决时指出，法院驳回的唯一理据就是人大常委会当年已有决议为六四事件定性，并认同警方的决定，指六四烛光集会所表达的要求与上述的定性完全对立，故此集会所宣扬的政治要求就成了对北京中央政府的「攻击和诋毁，从而严重地践踏中央人民政府的名誉、尊严、权威和声望」。

中国国务院港澳办、澳门中联办及外交部驻澳公署亦分别发表声明，表示坚决支持警方决定和法院裁决。