為防到維園悼六四 警方封場 早上拘捕支联会副主席邹幸彤 称将禁食一天

为阻止市民悼念六四，香港警方在六四事件32周年悼念日早上拘捕香港市民支援爱国民主运动联合会(支联会)副主席邹幸彤，指她和另一被捕男子涉嫌在社交平台上呼吁市民参与被禁止的公众活动，违反《公安条例》。不过，警方不愿透露具体的呼吁内容，亦不愿指明另一被捕男子的身分。邹幸彤透过亲友表示，若今天无法点起烛光，将会禁食一天。

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今年是《港区国安法》实施后第一个六四纪念日，亦是中共建党百周年之时，中国港澳研究会副会长刘兆佳表示，中央如今不会接受有团体打着「结束一党专政」口号，亦难以容忍维园有万人聚集悼念六四来挑战北京的中央权威和国安法。

结果，在中国土地上惟一可以公开悼念六四的香港，警方在第四波疫情完结时，继续以防疫为由拒绝支联会今(4日)晚在维园举办六四烛光悼念晚会，并透过消息人士扬言，在各区布署最多7000警力防止有人违反限聚令和参与被禁止的集会，在维园穿黑衣、燃点烛光和叫口号亦可能被捕，有需要时，会封闭维园，以防市民集结。但邹幸彤表明，六四晚上会以个人身分「守这已有32年的约定，在大家都能看到的地方，点起烛光」，即使因此被捕，亦在所不惜。

据了解，邹幸彤原定今早出席商台节目，但在此之前，却在其位于中环的办公室附近被便衣警员带走，同案另一名20岁速递员则在新界东的沙田被捕。奇怪的是，案件却交由与上述两个地点无关的新界南警区负责发布，该区高级警司罗国凯简介案件时表示，留意到有人不理会相关公众活动已遭禁止，并透过社交平台宣传和呼吁市民参与，有关行为「极度不负责任」，如任何人因其教唆而参与受禁活动，亦属犯法。不过，在记者追问下，罗仍没有透露邹幸彤被指涉嫌教唆的具体言论为何。

根据《公安条例》第17A条(1 d)，任何人如发布任何公告或宣传未经批准的公众集会，即属违法，最高可被判监12个月。

有人预悼六四 李卓人等今晚狱中点烟悼念

在警方高度戒备下，不少市民以不同方式「提早」悼念六四。有支联会义工昨晚已到维园燃点电子蜡烛；艺术策划人张嘉莉则在毗邻维园的铜锣湾东角道摆放百支白菊花，并跪下悼念六四死难者；此外，当年身处北京天安门见证六四事件的前学联代表会主席林耀强，亦与友人在中联办外焚烧冥镪，又举十字架悼念。

因案件在囚的支联会核心成员继续在社交平台呼吁市民用自己的方式、燃点烛光悼念，主席李卓人强调，「政权可以禁制一个集会，却不能禁制人们心里不可磨灭的哀伤」；该会副主席何俊仁在入狱前预录的讲话亦表示，「纵使今年是极之恶劣的环境，可能我们很多人要考虑到不要作不必要的牺牲，所以会有一些策略上的调整，…但最紧要大家的心还在一起。」他在狱中即使什么也没有，「心中都有一支烛光」。

还柙中的社民连岑子杰表示，他会在狱中悼念，「在8点燃起一根烟」。他说：「我们不是在一个领袖、一个团体、一个仪式中看见民主自由的希望，我们每一个人才是民主自由的希望。」