為防到維園悼六四 警方封場 早上拘捕支聯會副主席鄒幸彤 稱將禁食一天

為阻止市民悼念六四，香港警方在六四事件32周年悼念日早上拘捕香港市民支援愛國民主運動聯合會(支聯會)副主席鄒幸彤，指她和另一被捕男子涉嫌在社交平台上呼籲市民參與被禁止的公眾活動，違反《公安條例》。不過，警方不願透露具體的呼籲內容，亦不願指明另一被捕男子的身分。鄒幸彤透過親友表示，若今天無法點起燭光，將會禁食一天。

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今年是《港區國安法》實施後第一個六四紀念日，亦是中共建黨百周年之時，中國港澳研究會副會長劉兆佳表示，中央如今不會接受有團體打着「結束一黨專政」口號，亦難以容忍維園有萬人聚集悼念六四來挑戰北京的中央權威和國安法。

結果，在中國土地上惟一可以公開悼念六四的香港，警方在第四波疫情完結時，繼續以防疫為由拒絕支聯會今(4日)晚在維園舉辦六四燭光悼念晚會，並透過消息人士揚言，在各區布署最多7000警力防止有人違反限聚令和參與被禁止的集會，在維園穿黑衣、燃點燭光和叫口號亦可能被捕，有需要時，會封閉維園，以防市民集結。但鄒幸彤表明，六四晚上會以個人身分「守這已有32年的約定，在大家都能看到的地方，點起燭光」，即使因此被捕，亦在所不惜。

據了解，鄒幸彤原定今早出席商台節目，但在此之前，卻在其位於中環的辦公室附近被便衣警員帶走，同案另一名20歲速遞員則在新界東的沙田被捕。奇怪的是，案件卻交由與上述兩個地點無關的新界南警區負責發布，該區高級警司羅國凱簡介案件時表示，留意到有人不理會相關公眾活動已遭禁止，並透過社交平台宣傳和呼籲市民參與，有關行為「極度不負責任」，如任何人因其教唆而參與受禁活動，亦屬犯法。不過，在記者追問下，羅仍沒有透露鄒幸彤被指涉嫌教唆的具體言論為何。

根據《公安條例》第17A條(1 d)，任何人如發布任何公告或宣傳未經批準的公眾集會，即屬違法，最高可被判監12個月。

有人預悼六四 李卓人等今晚獄中點煙悼念

在警方高度戒備下，不少市民以不同方式「提早」悼念六四。有支聯會義工昨晚已到維園燃點電子蠟燭；藝術策畫人張嘉莉則在毗鄰維園的銅鑼灣東角道擺放百支白菊花，並跪下悼念六四死難者；此外，當年身處北京天安門見證六四事件的前學聯代表會主席林耀強，亦與友人在中聯辦外焚燒冥鏹，又舉十字架悼念。

因案件在囚的支聯會核心成員繼續在社交平台呼籲市民用自己的方式、燃點燭光悼念，主席李卓人強調，「政權可以禁制一個集會，卻不能禁制人們心裡不可磨滅的哀傷」；該會副主席何俊仁在入獄前預錄的講話亦表示，「縱使今年是極之惡劣的環境，可能我們很多人要考慮到不要作不必要的犧牲，所以會有一些策略上的調整，…但最緊要大家的心還在一起。」他在獄中即使什麼也沒有，「心中都有一支燭光」。

還柙中的社民連岑子傑表示，他會在獄中悼念，「在8點燃起一根煙」。他說：「我們不是在一個領袖、一個團體、一個儀式中看見民主自由的希望，我們每一個人才是民主自由的希望。」